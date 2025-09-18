Дани Алвеш осъден да плати обезщетение на Пумас след решение на Спортния арбитражен съд

Спортният арбитражен съд (CAS) взе категорично решение по казуса между бразилската звезда Дани Алвеш и мексиканския клуб Пумас. Съдът задължи именития защитник да изплати значително обезщетение на бившия си отбор, слагайки точка на продължилия месеци наред юридически спор.

Сагата започна през 2023 година, когато Пумас прекрати преждевременно договора на Алвеш, след като той бе арестуван по обвинения в сексуално посегателство. Впоследствие, през май 2024 г., Камарата за разрешаване на спорове към ФИФА постанови, че мексиканският клуб дължи компенсация на футболиста заради едностранното прекратяване на контракта. Обратът настъпи, когато CAS отмени решението на ФИФА и отсъди в полза на Пумас.

В официално изявление от клуба се посочва, че съдът не само е признал за законосъобразно прекратяването на договора, но и е разпоредил Дани Алвеш да изплати сума, надвишаваща първоначално определената от ФИФА, като обезщетение за нанесените вреди.

Дани Алвеш, който се присъедини към Пумас през юли 2022 г., е сред най-титулуваните футболисти в историята на спорта. Впечатляващата му кариера включва престижни клубове като Барселона, Севиля, Ювентус, Пари Сен Жермен, Баия и Сао Пауло. Със своите 43 трофея, включително шест титли в Ла Лига, две във френската Лига 1, една в Серия А, три трофея от Шампионската лига и множество други отличия, Алвеш се нарежда сред легендите на световния футбол. На международната сцена бразилецът също блести – с националния отбор на Бразилия той е двукратен носител на Купата на конфедерациите (2009, 2013), двукратен шампион на Копа Америка (2007, 2019) и олимпийски златен медалист от Токио 2021.

Въпреки че през март тази година Алвеш бе оправдан по обвиненията в сексуално посегателство, съдебните битки с Пумас приключиха с неблагоприятен за него изход.

Решението на CAS е окончателно и подлежи на незабавно изпълнение.