Интер няма да прави промени по състава си през зимния трансферен прозорец

Изненадващо или не, ръководството на Интер е взело категорично решение да не предприема никакви трансферни действия през януари, съобщава авторитетният италиански журналист Джанлука Ди Марцио.

„Нерадзурите“ са напълно удовлетворени от настоящия си състав и не планират да привличат нови попълнения в средата на сезона.

Според източници, близки до клуба, нито един от новите играчи няма да напусне „Джузепе Меаца“ през зимата. Френският полузащитник Анди Диуф, който пристигна от Ланс през лятото, е записал само две участия в Серия А, но поради регулации няма право да смени отбора си до края на кампанията, тъй като вече е играл за два различни тима през този сезон.

В същото време бразилският талант Луис Енрике, който също се присъедини към Интер наскоро, остава част от плановете на треньорския щаб. Макар да не е успял да се наложи като титуляр и да има едва осем мача във всички турнири, ръководството е доволно от неговото развитие и няма намерение да се разделя с него.