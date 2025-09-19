Фенът на Ливърпул провокирал Симеоне се шегува: "Ще ми пишат ли асистенция?"

Мачът между Ливърпул и Атлетико Мадрид на митичния "Анфийлд" завърши не само с драматична победа за домакините с 3:2, но и с напрежение извън терена. В последните минути на срещата, когато страстите кипяха до краен предел, треньорът на Атлетико Диего Симеоне бе изгонен след бурна реакция, провокирана от фен на мърсисайдци.

Аржентинският наставник, известен със своя буен темперамент, сподели след мача, че през цялото време е бил подложен на обиди и провокации от страна на един от привържениците на Ливърпул. Симеоне изрази надежда, че клубът ще разпознае въпросния запалянко и ще предприеме необходимите мерки.

Любопитното е, че фенът, идентифициран като Джони Поултър, не само не се скри след инцидента, а дори се пошегува в социалните мрежи: "Ще ми броят ли това за асистенция?".

С този коментар той предизвика буря от реакции и бързо се превърна в интернет сензация. Много от феновете на Ливърпул застанаха зад Поултър, като защитиха поведението му и го поздравиха за "приноса" към победата.

Случаят предизвика разгорещени дискусии в онлайн пространството, а името на Джони Поултър обиколи световните спортни медии.

Do i get the assist? https://t.co/JuMIqblany — Jonny Poulter (@jonnyplfc6) September 18, 2025