Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в петък (19 септември)

Спортът по ТВ в петък (19 септември)

19 Септември, 2025 10:35 360 0

  • спортът по тв-
  • телевизията-
  • програмата-
  • футбол-
  • лека атлетика-
  • снукър

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в петък (19 септември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

11.30 Лека атлетика: Световно първенство в Токио - Евроспорт 1, БНТ 3

11.30 Формула 1: първа тренировка на Гран при на Азербайдан - Диема спорт 3

13.30 Формула 2: квалификация за Гран при на Азербайджан - Диема спорт 3

14.00 Колоездене: Обиколка на Словакия, трети етап - Евроспорт 2

14.30 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 1

15.00 Формула 1: втора тренировка за Гран при на Азербайджан - Диема спорт 3

16.00 Колоездене: Обиколка на Люксембург -Евроспорт 2

16.30 Снукър: Инглиш оупън, четвъртфинал - Евроспорт 1

17.00 Конен спорт: Купа на България Нова спорт

17.45 Футбол: Монтана – Спартак Варна - Диема спорт

18.15 Маунтинбайк: Световна купа в Ленцерхайде- Евроспорт 2

19.00 Борба: Световно първенство - БНТ 3

19.00 Маунтинбайк: Световна купа в Ленцерхайде -Евроспорт 2

19.30 Футбол: Кайзерслаутерн – Пройсен Мюнстер - Диема спорт 3

19.30 Футбол: Арминия – Гройтер Фюрт - Нова спорт

20.30 Футбол: Левски – Лудогорец - Диема спорт

20.45 Снукър: Инглиш оупън, четвъртфинал - Евроспорт 1

21.00 Футбол: Ал Ахли – Ал Хилал - МАХ Спорт 2

21.30 Футбол: Щутгарт – Санкт Паули - Диема спорт 3

21.45 Футбол: Лече – Каляри - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: Бетис - Реал Сосиедад - МАХ Спорт 4

22.15 Футбол: Рио Аве – Порто - Ринг тв

22.00 Футбол: Мидълзбро – Уест Бромич - Диема спорт 2

23.00 Тенис: Купа Лейвър в Сан Франциско - Евроспорт 2


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ