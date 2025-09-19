Спортът по ТВ в петък (19 септември)

11.30 Лека атлетика: Световно първенство в Токио - Евроспорт 1, БНТ 3
11.30 Формула 1: първа тренировка на Гран при на Азербайдан - Диема спорт 3
13.30 Формула 2: квалификация за Гран при на Азербайджан - Диема спорт 3
14.00 Колоездене: Обиколка на Словакия, трети етап - Евроспорт 2
14.30 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 1
15.00 Формула 1: втора тренировка за Гран при на Азербайджан - Диема спорт 3
16.00 Колоездене: Обиколка на Люксембург -Евроспорт 2
16.30 Снукър: Инглиш оупън, четвъртфинал - Евроспорт 1
17.00 Конен спорт: Купа на България Нова спорт
17.45 Футбол: Монтана – Спартак Варна - Диема спорт
18.15 Маунтинбайк: Световна купа в Ленцерхайде- Евроспорт 2
19.00 Борба: Световно първенство - БНТ 3
19.00 Маунтинбайк: Световна купа в Ленцерхайде -Евроспорт 2
19.30 Футбол: Кайзерслаутерн – Пройсен Мюнстер - Диема спорт 3
19.30 Футбол: Арминия – Гройтер Фюрт - Нова спорт
20.30 Футбол: Левски – Лудогорец - Диема спорт
20.45 Снукър: Инглиш оупън, четвъртфинал - Евроспорт 1
21.00 Футбол: Ал Ахли – Ал Хилал - МАХ Спорт 2
21.30 Футбол: Щутгарт – Санкт Паули - Диема спорт 3
21.45 Футбол: Лече – Каляри - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: Бетис - Реал Сосиедад - МАХ Спорт 4
22.15 Футбол: Рио Аве – Порто - Ринг тв
22.00 Футбол: Мидълзбро – Уест Бромич - Диема спорт 2
23.00 Тенис: Купа Лейвър в Сан Франциско - Евроспорт 2
