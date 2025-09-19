Барселона ще приеме ПСЖ на Олимпийския стадион "Монтжуик" заради продължаващия ремонт на "Камп Ноу"

Футболната магия на Шампионската лига ще се завърне в Барселона, но не на легендарния "Камп Ноу". Каталунският гранд официално потвърди, че домакинството срещу Пари Сен Жермен, насрочено за 1 октомври от 22:00 часа, ще се проведе на Олимпийския стадион "Монтжуик". Причината – мащабната реконструкция на емблематичния стадион продължава и клубът все още очаква необходимите разрешителни за повторното му отваряне.

В изявление, публикувано на официалния сайт на Барселона, се подчертава, че ръководството работи неуморно, за да ускори административните процедури и да върне отбора и феновете на обновения "Камп Ноу". Въпреки това, към момента общината на Барселона не е дала зелена светлина за използването на стадиона, който е в ремонт от 2023 година.

През настоящия сезон "блаугранас" вече изиграха един домакински двубой на алтернативен терен – стадион "Йохан Кройф" в тренировъчния комплекс на клуба, където обикновено играе женският тим на Барса. Там те разгромиха Валенсия с 6:0 в мач от Ла Лига.

Барселона и ПСЖ вече премериха сили на "Монтжуик" по-рано през 2024 година, когато двата тима се срещнаха на четвъртфинал в Шампионската лига. Тогава парижани излязоха победители с категоричното 4:1, благодарение на два гола на Килиан Мбапе и попадения на Витиня и Усман Дембеле.