Белоти обърна Лече с два гола

20 Септември, 2025 10:48

Успехът е втори за Каляри за сезона

Белоти обърна Лече с два гола - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

С два гола на Андреа Белоти Каляри победи Лече с 2:1 като гост в първи мач от 4-ия кръг в италианската Серия “А”, предава БТА. Успехът е втори за Каляри за сезона и тимът се изкачи на пето място в класирането със 7 точки. Лече остава на дъното на таблицата с една точка и без победа от началото на сезона.

Лече поведе в резултата с гол на Тиаго Габриел в 5-а минута, но гостите направиха пълен обрат с две попадения на бившия италиански национал Андреа Белоти в 33-ата минута и 71-ата от дузпа.


Италия
