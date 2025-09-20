Белоти обърна Лече с два гола

С два гола на Андреа Белоти Каляри победи Лече с 2:1 като гост в първи мач от 4-ия кръг в италианската Серия “А”, предава БТА. Успехът е втори за Каляри за сезона и тимът се изкачи на пето място в класирането със 7 точки. Лече остава на дъното на таблицата с една точка и без победа от началото на сезона.
Лече поведе в резултата с гол на Тиаго Габриел в 5-а минута, но гостите направиха пълен обрат с две попадения на бившия италиански национал Андреа Белоти в 33-ата минута и 71-ата от дузпа.
