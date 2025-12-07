Каляри спечели срещу Рома с 1:0 в от 14-ия кръг на Серия "А". Това е първа победа на сардинци над този съперник от април 2021 година насам, като с нея те прекъснаха серията си от десет мача във всички турнири без успех, предава sportal.bg.
След нулево първо полувреме ключовият момент в срещата дойде в началото на втората част. Тогава Лука Дзуферли посочи бялата точка в полза на “рособлу” заради нарушение на Мехмет Зеки Челик срещу Майкъл Фолоруншо на границата на наказателното поле. След прегледа на ситуацията с ВАР обаче главният съдия промени решението си на пряк свободен удар и изгони с директен червен картон турския национал в 52-рата минута.
От тук нататък домакините поеха инициативата и успяха да стигнат до победен гол в 82-рата минута, когато резервата Джанлука Гаетано се разписа след центриране от корнер на Себастиано Еспозито.
Каляри наказа десетима от Рома, взе първа победа от пет години
7 Декември, 2025 19:47 475 0
Резервата Джанлука Гаетано донесе успеха
