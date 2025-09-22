Новини
България триумфира над Португалия и се класира на четвъртфинал на световното по волейбол!

22 Септември, 2025 12:12 411 2

  • волейбол -
  • португалия-
  • световното първенство-
  • филипините-
  • джанлоренцо бленджини-
  • българия-
  • спортни новини

"Лъвовете" спечелиха с 3:0 гейма

България триумфира над Португалия и се класира на четвъртфинал на световното по волейбол! - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националният ни отбор по волейбол за мъже постигна впечатляваща победа над Португалия и си осигури място сред осемте най-силни тима на световното първенство във Филипините.

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини демонстрираха характер и класа, като надиграха португалците с категоричен резултат – 3:0 (25:19, 25:23, 25:12) след едва час и половина игра.

Макар началото да бе белязано от известна несигурност при сервиса, „лъвовете“ бързо намериха ритъма си и взеха инициативата в свои ръце.

Българите стартираха с леки колебания, но бързо се съвзеха и поведоха с 7:5. Силните атаки и стабилното посрещане компенсираха някои грешки от начален удар, а преднината им донесе спокойствие. Въпреки кратък спад в края, нашите момчета затвориха първия гейм с 25:19.

Вторият гейм се превърна в истински трилър. Португалците оказаха сериозна съпротива и не позволиха на българите да се откъснат в резултата. Въпреки напрежението, националите ни показаха хладнокръвие и затвърдиха лидерството си с 25:23.

В третата част българският тим буквално прегази съперника. Със завидна лекота и настроение, момчетата на Бленджини доминираха на терена и приключиха мача с убедителното 25:12.

С този успех България се нарежда сред елита на световния волейбол и ще се бори за място на полуфиналите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 6 Отговор
    Българи-Юнаци!

    12:14 22.09.2025

  • 2 Волейболът

    1 0 Отговор
    да бъде официално обявен за национален спорт!

    Футболът да отпадне от класацията и да спрат да се наливат милиони за футбол!
    Определено не е българската игра!

    12:21 22.09.2025

