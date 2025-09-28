Спортът по ТВ в неделя (28 септември)

12.15 Порша Карера Къп: състезание 2 за Гран при на Зандвоорт - Диема спорт 3
13.15 Футбол: НЕК – Алкмаар - Ринг
13.30 Футбол: Сасуоло – Удинезе - МАХ Спорт 3
13.30 Волейбол: Световно първенство, БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ, финал - БТН 1, бТВ, Нова, МАХ Спорт 2
14.00 Спортно катерене: Световен шампионат - Евроспорт 2
14.30 Футбол: Хановер – Арминия - Диема спорт 3
15.00 Футбол: Райо Валекано – Севиля - МАХ Спорт 4
15.00 Футбол: Спартак Варна – Славия - Диема спорт
15.30 Футбол: Грьонинген – Фейенорд - Ринг
16.00 Футбол: Рома – Верона - МАХ Спорт 3
16.00 Футбол: Астън Вила – Фулъм - Диема спорт 2
16.00 Футбол: Ница – Париж - Нова спорт
16.30 Футбол: Фрайбург – Хофенхайм - Диема спорт 3
17.00 Футбол: Ливингстън – Рейнджърс - Ринг
17.15 Футбол: Елче – Селта - МАХ Спорт 4
17.30 Футбол: Арда – Ботев (Вр) - Диема спорт
18.00 Баскетбол: Рилски спортист – Черно море - МАХ Спорт 2
18.15 Футбол: Лил – Лион - Нова спорт
18.30 Футбол: Нюкасъл – Арсенал - Диема спорт 2
18.30 Футбол: Кьолн – Щутгарт - Диема спорт 3
19.00 Футбол: Лече – Болоня - МАХ Спорт 3
19.00 Голф: Райдер Къп - МАХ Спорт 1
19.00 Конен спорт: Световен тур - Евроспорт 1
19.30 Футбол: Барселона – Реал Сосиедад - МАХ Спорт 4
20.00 Футбол: Лудогорец – Монтана - Диема спорт
20.15 НФЛ: Атланта – Вашингон - МАХ Спорт 2
20.30 Футбол: Унион – Хамбургер - Диема спорт 3
21.45 Футбол: Милан – Наполи - МАХ Спорт 3
21.45 Футбол: Рен – Ланс - Диема спорт 2
22.00 Футбол: Бетис – Осасуна - МАХ Спорт 4
23.20 НФЛ: Канзас – Балтимор - МАХ Спорт 2
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА