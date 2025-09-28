Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в неделя (28 септември)

Спортът по ТВ в неделя (28 септември)

28 Септември, 2025 11:53 652 0

  • спортът по тв-
  • телевизията-
  • днес-
  • тв-
  • програмата-
  • волейбол-
  • порше-
  • футбол

От 13:30 часа е финалът на Световното първенство по волейбол: България - Италия

Спортът по ТВ в неделя (28 септември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

12.15 Порша Карера Къп: състезание 2 за Гран при на Зандвоорт - Диема спорт 3

13.15 Футбол: НЕК – Алкмаар - Ринг

13.30 Футбол: Сасуоло – Удинезе - МАХ Спорт 3

13.30 Волейбол: Световно първенство, БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ, финал - БТН 1, бТВ, Нова, МАХ Спорт 2

14.00 Спортно катерене: Световен шампионат - Евроспорт 2

14.30 Футбол: Хановер – Арминия - Диема спорт 3

15.00 Футбол: Райо Валекано – Севиля - МАХ Спорт 4

15.00 Футбол: Спартак Варна – Славия - Диема спорт

15.30 Футбол: Грьонинген – Фейенорд - Ринг

16.00 Футбол: Рома – Верона - МАХ Спорт 3

16.00 Футбол: Астън Вила – Фулъм - Диема спорт 2

16.00 Футбол: Ница – Париж - Нова спорт

16.30 Футбол: Фрайбург – Хофенхайм - Диема спорт 3

17.00 Футбол: Ливингстън – Рейнджърс - Ринг

17.15 Футбол: Елче – Селта - МАХ Спорт 4

17.30 Футбол: Арда – Ботев (Вр) - Диема спорт

18.00 Баскетбол: Рилски спортист – Черно море - МАХ Спорт 2

18.15 Футбол: Лил – Лион - Нова спорт

18.30 Футбол: Нюкасъл – Арсенал - Диема спорт 2

18.30 Футбол: Кьолн – Щутгарт - Диема спорт 3

19.00 Футбол: Лече – Болоня - МАХ Спорт 3

19.00 Голф: Райдер Къп - МАХ Спорт 1

19.00 Конен спорт: Световен тур - Евроспорт 1

19.30 Футбол: Барселона – Реал Сосиедад - МАХ Спорт 4

20.00 Футбол: Лудогорец – Монтана - Диема спорт

20.15 НФЛ: Атланта – Вашингон - МАХ Спорт 2

20.30 Футбол: Унион – Хамбургер - Диема спорт 3

21.45 Футбол: Милан – Наполи - МАХ Спорт 3

21.45 Футбол: Рен – Ланс - Диема спорт 2

22.00 Футбол: Бетис – Осасуна - МАХ Спорт 4

23.20 НФЛ: Канзас – Балтимор - МАХ Спорт 2


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ