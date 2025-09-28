Нови тревоги за ПСЖ преди сблъсъка с Барселона

Пари Сен Жермен очаква медицински новини за състоянието на Витиня и Хвича Кварацхелия, след като двамата напуснаха преждевременно при победата с 2:0 над Оксер в събота. Старши треньорът Луис Енрике призна, че ситуацията „не е позитивна“, само дни преди ключовия сблъсък с Барселона в Шампионската лига.

Парижани се върнаха на победния път след поражението от Марсилия, като постигнаха пета победа в последните си шест мача от Лига 1. За успеха се разписаха централните защитници Иля Забарни и Лукас Бералдо. Витиня бе заменен още през първото полувреме заради оплаквания, а Кварацхелия остана в съблекалнята след почивката поради проблем с бедрото. Това задълбочава кадровата криза в ПСЖ, които вече са без контузените Усман Дембеле, Дезире Дуе, Жоао Невеш и капитана Маркиньос.

„Не мога да кажа нищо конкретно, трябва да изчакаме резултатите утре. Трябва да запазим спокойствие и да разчитаме на силата на отбора и феновете. Ситуацията не е позитивна, но ще видим след прегледите. При Витиня смяната беше предпазна – не искам да рискувам с никого“, коментира Луис Енрике пред “Ligue 1+”.

И съперникът Барселона страда от кадрови проблеми – аут са Рафиня, Фермин Лопес, Жоан Гарсия и дълготрайно отсъстващият Гави.

„Жалко е, че ще видим двубой между Барселона и ПСЖ с по пет-шест липсващи ключови играчи. Това е разочарование и за мен, и за Ханзи Флик, и за феновете на двата отбора. Но трябва да останем позитивни“, завърши Енрике.