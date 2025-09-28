Новини
Спорт »
Световен футбол »
Нови тревоги за ПСЖ преди сблъсъка с Барселона

Нови тревоги за ПСЖ преди сблъсъка с Барселона

28 Септември, 2025 19:17 438 0

  • пари сен жермен -
  • медицински новини -
  • витиня -
  • хвича кварацхелия-
  • оксер -
  • старши треньорът -
  • луис енрике-
  • псж-
  • футбол

Витиня и Кварацхелия напуснаха с травми при победата над Оксер

Нови тревоги за ПСЖ преди сблъсъка с Барселона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Пари Сен Жермен очаква медицински новини за състоянието на Витиня и Хвича Кварацхелия, след като двамата напуснаха преждевременно при победата с 2:0 над Оксер в събота. Старши треньорът Луис Енрике призна, че ситуацията „не е позитивна“, само дни преди ключовия сблъсък с Барселона в Шампионската лига.

Парижани се върнаха на победния път след поражението от Марсилия, като постигнаха пета победа в последните си шест мача от Лига 1. За успеха се разписаха централните защитници Иля Забарни и Лукас Бералдо. Витиня бе заменен още през първото полувреме заради оплаквания, а Кварацхелия остана в съблекалнята след почивката поради проблем с бедрото. Това задълбочава кадровата криза в ПСЖ, които вече са без контузените Усман Дембеле, Дезире Дуе, Жоао Невеш и капитана Маркиньос.

„Не мога да кажа нищо конкретно, трябва да изчакаме резултатите утре. Трябва да запазим спокойствие и да разчитаме на силата на отбора и феновете. Ситуацията не е позитивна, но ще видим след прегледите. При Витиня смяната беше предпазна – не искам да рискувам с никого“, коментира Луис Енрике пред “Ligue 1+”.

И съперникът Барселона страда от кадрови проблеми – аут са Рафиня, Фермин Лопес, Жоан Гарсия и дълготрайно отсъстващият Гави.

„Жалко е, че ще видим двубой между Барселона и ПСЖ с по пет-шест липсващи ключови играчи. Това е разочарование и за мен, и за Ханзи Флик, и за феновете на двата отбора. Но трябва да останем позитивни“, завърши Енрике.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ