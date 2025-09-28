Новини
Спорт »
Световен футбол »
Рома триумфира над Верона и се изкачи на върха в Серия А

28 Септември, 2025 18:34 424 0

"Вълците" надделяха с 2:0

Рома триумфира над Верона и се изкачи на върха в Серия А - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Рома постигна категорична победа с 2:0 над Верона на стадион "Олимпико" в двубой от петия кръг на италианската Серия А. "Вълците" демонстрираха класа и характер, като не оставиха съмнения в превъзходството си пред собствена публика.

Още в началните минути на срещата римляните дадоха заявка за успех. Украинският нападател Артьом Добвик откри резултата в 7-ата минута с прецизен удар с глава, който остави стража на гостите безпомощен. Верона не се предаде и в 28-ата минута бе на косъм от изравняване, когато нигерийският таран Гифт Орбан разтресе напречната греда след опасен шут.

Втората част премина под диктовката на домакините, които търпеливо чакаха своя момент. В 79-ата минута аржентинският техничар Матиас Суле удвои преднината на Рома, с което на практика сложи точка на спора.

В петата минута на добавеното време Орбан прати топката в мрежата, но радостта на Верона бе кратка, тъй като попадението бе отменено заради игра с ръка.

С този успех "джалоросите" записаха втора поредна победа и се изкачиха на второто място във временното класиране на Серия А с актив от 12 точки – колкото има и лидерът Наполи, но с мач повече. За разлика от тях, Верона продължава да търси първия си успех за сезона и остава на 16-а позиция с едва 3 точки.


