Исторически триумф за Черно море Тича: Варненци грабнаха първата си Суперкупа на България по баскетбол

Баскетболният тим на Черно море Тича завоюва първата си Суперкупа на България. Варненци надделяха категорично над шампиона Рилски спортист с резултат 84:66 (20:23, 22:14, 18:19, 24:10) в зала „Арена СамЕлион“. Сблъсъкът между носителя на Купата и първенеца в първенството предложи истински спектакъл за феновете на баскетбола.

След оспорвано начало, Черно море Тича демонстрира характер и класа, като в последната четвърт буквално пречупи съперника си с мощна серия. Георги Боянов се превърна в герой за варненци, след като изигра феноменален мач и заслужено бе отличен с приза „Най-полезен играч“ (MVP) на финала. Той завърши с впечатляващите 28 точки и 5 борби, а наградата му бе връчена лично от новия мениджър „Развитие“ към Българската федерация по баскетбол – легендарния Пини Гершон.

Силна подкрепа за успеха на Черно море Тича оказаха и Ламонт Уест, който добави 17 точки, 6 борби и 3 асистенции, както и Джелани Уотсън-Гейл с 13 точки, 7 борби и 8 асистенции. Тяхната енергия и прецизност се оказаха решаващи в ключовите моменти на срещата.

Въпреки усилията на Рилски спортист, които разчитаха на Алън Арнет (21 точки, 5 борби, 2 асистенции) и Камау Стоукс (16 точки, 3 борби), домакините не успяха да се противопоставят на вдъхновения съперник в последната четвърт.