Спортът по ТВ във вторник (30 септември)

30 Септември, 2025 06:16 568 0

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (30 септември) - 1
09.00 Тенис, турнир в Пекин МАХ Спорт 1

09.50 Колоездене: Обиколка на Лангкави, трети етап, мъже Евроспорт 1

12.00 Тенис, турнир в Пекин МАХ Спорт 1

12.00 Тенис, турнир в Токио, финал МАХ Спорт 3

13.00 Санфрече – Шанхай Порт Диема спорт 3

13.00 Сеул – Бурирам Нова спорт

15.00 Колоездене: Обиколка на Хърватия, първи етап, мъже Евроспорт 1

15.15 Чънду – Гангуон Диема спорт 3

15.15 Джорор – Мачида Нова спорт

17.00 Челси – Бенфика (младежи) МАХ Спорт 2

17.30 Ботев (Пд) – Левски Диема спорт

19.00 Ал Сад – Ал Шарджа Диема спорт 3

19.00 Сепахан – Мохун Нова спорт

19.00 Баскетбол, Апоел (ТА) – Барселона МАХ Спорт 1

19.00 Баскетбол, Тюрк Телеком – Улм МАХ Спорт 2

19.45 Кайрат – Реал МАХ Спорт 3

19.45 Аталанта – Брюж МАХ Спорт 4

21.15 Ал Итихад – Шабаб Ал Ахли Нова спорт

21.30 Баскетбол, Баскония – Олимпиакос МАХ Спорт 1

22.00 Пафос – Байерн МАХ Спорт 2

22.00 Галатасарай – Ливърпул МАХ Спорт 3

22.00 Челси – Бенфика МАХ Спорт 4

22.00 Дарби Каунти – Чарлтън Диема спорт 2

03.00 НХЛ, Колорадо – Вегас МАХ Спорт 2


