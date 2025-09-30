Левски отново е на върха след победа срещу Ботев Пд

Левски си върна първото място във временното класиране на футболната ни efbet Лига, след като спечели с минималното 1:0 гостуването си на Ботев (Пловдив) в отложен мач от VI кръг.

Мустафа Сангаре се появи като резерва на почивката и вкара единственото попадение на „Колежа“, където гостите удариха и 2 греди, едната отново дело на нападателя в синьо.

Така Левски събра 23 точки и отново е лидер в класирането, изпреварвайки с 1 досегашния такъв ЦСКА 1948 и с 2 шампиона Лудогорец, който обаче има с мач по-малко.

Ботев (Пловдив) остана с едва 7 точки и в търсене на нов треньор, след като днес беше воден от директорът на детско-юношеската школа Иван Цветанов, който е временен наставник на „канарчетата“.

Още в 20-ата секунда атакуващият халф на гостите Рилдо се опита да изпревари Даниел Наумов, но влезе грубо и получи бърз жълт картон. Първата интересна ситуация се откри пред вратата на Светослав Вуцов. Тодор Неделв опита удар от далечна дистанция, но стражът на "сините" се намеси на ниво.

Четири минути по-късно Николай Минков бе изведе по десния фланг, напредна и опита да намери съотборник в наказателното поле, но подаването му бе много лошо и Кристиан Димитров се справи. При положението изглеждаше, че има засада на крилото на "канарчетата", но тя не бе вдигната.

В 31-ата минута Ботев направи добра атака. Николай Минков подаде към Франклин Чагас. Бразилецът напредна отдясно и обърна фронта на атаката, подавайки към Тодор Неделев. Халфът отправи страхотен удар от движение, но Светослав Вуцов успя да избие.

Секунди преди края на първата част центриране към далечната греда беше свалено от Евертон Бала за Мазир Сула. Халфът нанесе удар, но Енок Куатенг се отличи с ключова намеса.

Второто полувреме започна с отличен шанс пред Левски. Евертон Бала напредна отляво и подаде към Асен Митков. Халфът намери резервата Мустафа Сангаре, който върна към Мазир Сула. Плеймейкърът шутира от удобна позиция, но над вратата.

В 62-ата минута Мустафа Сангаре засече с глава центриране от корнер, но кълбото премина на сантиметри от целта. Пет минути по-късно нападателят на "сините" нацели и гредата. Таранът отправи перфектен удар с глава, но Даниел Наумов отклони кълбото, което се отби в десния страничен стълб.

В 72-ата минута Евертон Бала намери Радослав Кирилов, който отправи изключителен удар от въздуха, но топката се отби в горната греда.

Три минути по-късно логичното се случи. Акрам Бурас пусна майсторски пас към Мустафа Сангаре, който излезе очи в очи с Даниел Наумов и с техничен удар успя да даде преднина на столичани.

В 82-ата минута Димитър Митков изведе технично с пета Тайлсон сам срещу вратаря, но Майкон го настигна и с перфектен шпагат успя да избие топката преди нападателят да отправи удар. Малко преди това бразилският защитник на Левски получи своя пети жълт картон, като ще пропусне следващия мач на тима, който е домакинство на Берое.

В 91-ата минута Фабио Лима центрира по земя към Акрам Бурас. Халфът отправи добър удар, но бранител на "жълто-черните" изби в корнер. До края на сблъсъка футболистите на Хулио Веласкес продължиха да доминират и заслужено се поздравиха с важните три точки.