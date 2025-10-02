Конър МакГрегър с гръмко обещание: Завръщам се в Белия дом

Светът на смесените бойни изкуства отново е разтърсен от новината, че легендарният ирландски боец Конър МакГрегър планира сензационно завръщане на ринга. След повече от три години отсъствие, „Всеизвестния“ обяви, че ще се впусне в нова битка на 4 юли 2026 година, когато Съединените щати ще отбележат своя 250-годишен юбилей. И не къде да е, а в самия Белия дом! МакГрегър, който е двукратен шампион на UFC в различни категории, не е стъпвал в клетката от лятото на 2021 г., когато претърпя поражение от Дъстин Порие.

Въпреки това, ирландската звезда не крие ентусиазма си и категорично заявява, че договорът за завръщането му вече е подписан. „Всичко е уредено – няма място за съмнения. Ще се бия в Белия дом по случай 250-годишнината на Америка. Постоянно съм в контакт с Дейна Уайт и мога да кажа, че никой друг не е донесъл повече приходи на UFC от мен. Имам шест месеца да се подготвя и ще дам всичко от себе си, за да се върна във върхова форма“, сподели МакГрегър с присъщата си увереност.

Това изявление предизвика бурни реакции сред феновете и експертите в бойните спортове. Очакванията са, че завръщането на МакГрегър ще бъде едно от най-грандиозните събития в историята на UFC, а изборът на Белия дом като арена само засилва интереса и мистиката около предстоящата галавечер.