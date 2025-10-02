Новини
Конър МакГрегър с гръмко обещание: Завръщам се в Белия дом

2 Октомври, 2025 17:05 744 4

  • конър макгрегър-
  • ufc-
  • завръщане-
  • белия дом-
  • бойни спортове-
  • галавечер-
  • дейна уайт-
  • 4 юли 2026-
  • спортни новини

Събитието ще се проведе на 4 юли 2026 година

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Светът на смесените бойни изкуства отново е разтърсен от новината, че легендарният ирландски боец Конър МакГрегър планира сензационно завръщане на ринга. След повече от три години отсъствие, „Всеизвестния“ обяви, че ще се впусне в нова битка на 4 юли 2026 година, когато Съединените щати ще отбележат своя 250-годишен юбилей. И не къде да е, а в самия Белия дом! МакГрегър, който е двукратен шампион на UFC в различни категории, не е стъпвал в клетката от лятото на 2021 г., когато претърпя поражение от Дъстин Порие.

Въпреки това, ирландската звезда не крие ентусиазма си и категорично заявява, че договорът за завръщането му вече е подписан. „Всичко е уредено – няма място за съмнения. Ще се бия в Белия дом по случай 250-годишнината на Америка. Постоянно съм в контакт с Дейна Уайт и мога да кажа, че никой друг не е донесъл повече приходи на UFC от мен. Имам шест месеца да се подготвя и ще дам всичко от себе си, за да се върна във върхова форма“, сподели МакГрегър с присъщата си увереност.

Това изявление предизвика бурни реакции сред феновете и експертите в бойните спортове. Очакванията са, че завръщането на МакГрегър ще бъде едно от най-грандиозните събития в историята на UFC, а изборът на Белия дом като арена само засилва интереса и мистиката около предстоящата галавечер.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Прокопи

    2 0 Отговор
    На моите баба и дядо тоалетната на двора е по стара от този 250 годишен юбилей. 🤣

    17:14 02.10.2025

  • 2 МиZирки сър, 4хилядници !

    3 3 Отговор
    И каква е връзката на терориста Путлер от снимката с новината ?

    Браво ангеле ....

    Коментиран от #4

    17:15 02.10.2025

  • 3 Нобеловият лауреат Тръмп

    3 0 Отговор
    И6aл съм та къде отиваш

    17:22 02.10.2025

  • 4 Сърп и чук

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "МиZирки сър, 4хилядници !":

    Няма как,брато. За добро или лошо, Путин ги ошашави всичките

    17:23 02.10.2025

