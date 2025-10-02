Новини
БФС обяви програмата за още един кръг от Първа лига

2 Октомври, 2025 18:25 449 1

Ясни са началните часове на 12-ия кръг

БФС обяви програмата за още един кръг от Първа лига - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви програмата на 12-ия кръг от efbet Лига.

17.10 /петък/, 20:00 ч.

Локомотив Пловдив - Ботев Враца

18.10 /събота/, 15:00 ч.

Ботев Пловдив - Славия

18.10 /събота/, 17:30 ч.

Лудогорец - Спартак Варна

19.10 /неделя/, 15:00 ч.

Добруджа - ЦСКА

19.10 /неделя/, 17:30 ч.

Черно море срещу Левски

19.10 /неделя/, 20:00 ч.

Локомотив София - ЦСКА 1948

20.10 /понеделник/, 17:30 ч.

Арда - Септември

20.10 /понеделник/, 20:00 ч.

Берое - Монтана


  • 1 Мъпет шоу

    1 0 Отговор
    Няма ли да въведат задължителни зимни бутонки от БФС? И глоби за който не носи.

    18:36 02.10.2025

