БФС обяви програмата за още един кръг от Първа лига

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви програмата на 12-ия кръг от efbet Лига.
17.10 /петък/, 20:00 ч.
Локомотив Пловдив - Ботев Враца
18.10 /събота/, 15:00 ч.
Ботев Пловдив - Славия
18.10 /събота/, 17:30 ч.
Лудогорец - Спартак Варна
19.10 /неделя/, 15:00 ч.
Добруджа - ЦСКА
19.10 /неделя/, 17:30 ч.
Черно море срещу Левски
19.10 /неделя/, 20:00 ч.
Локомотив София - ЦСКА 1948
20.10 /понеделник/, 17:30 ч.
Арда - Септември
20.10 /понеделник/, 20:00 ч.
Берое - Монтана
