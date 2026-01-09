Новини
Христо Янев скри ЦСКА от лошото време

9 Януари, 2026 13:58 519 1

  • христо янев-
  • футбол-
  • цска-
  • лошо време-
  • зимна обстановка

Базата на "червените" в Панчарево усъмна в четвъртък със сериозна снежна покривка, което не позволи на отбора да проведе занимание там

Христо Янев скри ЦСКА от лошото време - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на ЦСКА Христо Янев промени програмата на тима заради влошените метеорологични условия в София.

Базата на "червените" в Панчарево усъмна в четвъртък със сериозна снежна покривка, което не позволи на отбора да проведе занимание там. "Армейците" се събраха сутринта, проведоха загрявка във фитнеса, след което с клубния автобус бяха откарани на закрито игрище в София. Там се състоя същинската част от тренировката.

Както е известо, в неделя (11 януари) ЦСКА заминава за двуседмичен лагер в турския курорт Анталия, където ще изиграе четири контроли. След завръщането в България ще бъде проведена и проверка срещу втородивизионния Дунав.

Контролите на ЦСКА – Зима 2026:
14 януари: ЦСКА – Корона Киелце (Полша)
17 януари: ЦСКА – Млада Болеслав (Чехия)
21 януари: ЦСКА – ЛНЗ Черкаси (Украйна)
23 януари: ЦСКА – Нови Пазар (Сърбия)
31 януари: ЦСКА – Дунав Русе


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Левски 1914

    1 0 Отговор
    Това не е цска, а цска ТИРЕ МЕНТЕ!

    14:06 09.01.2026

