Христо Янев скри ЦСКА от лошото време

Треньорът на ЦСКА Христо Янев промени програмата на тима заради влошените метеорологични условия в София.
Базата на "червените" в Панчарево усъмна в четвъртък със сериозна снежна покривка, което не позволи на отбора да проведе занимание там. "Армейците" се събраха сутринта, проведоха загрявка във фитнеса, след което с клубния автобус бяха откарани на закрито игрище в София. Там се състоя същинската част от тренировката.
Както е известо, в неделя (11 януари) ЦСКА заминава за двуседмичен лагер в турския курорт Анталия, където ще изиграе четири контроли. След завръщането в България ще бъде проведена и проверка срещу втородивизионния Дунав.
Контролите на ЦСКА – Зима 2026:
14 януари: ЦСКА – Корона Киелце (Полша)
17 януари: ЦСКА – Млада Болеслав (Чехия)
21 януари: ЦСКА – ЛНЗ Черкаси (Украйна)
23 януари: ЦСКА – Нови Пазар (Сърбия)
31 януари: ЦСКА – Дунав Русе
1 Левски 1914
14:06 09.01.2026