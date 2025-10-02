Лудогорец претърпя домакинско поражение от Бетис в Лига Европа

Мачът от втория кръг на Лига Европа между Лудогорец и Реал Бетис, игран на "Хювефарма Арена", завърши с победа 2:0 за испанския отбор.

Още в 6-ата минута домакините бяха принудени да направят смяна. Едвин Куртулуш получи контузия след грубо влизане на Жуниор Фирпо и на негово място в игра се появи Оливие Вердон.

Гостите от Испания първи стигнаха до сериозно положение в 21-ата минута, когато Родриго Рикелме пробва изстрел от дистанция, но топката мина над напречната греда. Минутa по-късно Джовани Ло Селсо отправи първия точен удар в двубоя, който обаче не затрудни Серджио Падт.

В 31-ата минута Бетис поведе с 1:0. Джовани Ло Селсо получи топката и с премерен диагонален удар порази вратата на Лудогорец, като Падт можеше да се намеси по-успешно в ситуацията.

„Орлите“ имаха отлична възможност да изравнят в добавеното време на първата част. Сон изпълни пряк свободен удар, но топката премина на сантиметри от левия стълб на Алваро Вайес.

След почивката испанците успяха да удвоят аванса си. В 53-ата минута Айтор Руйбал центрира в наказателното поле, Жуниор Фирпо стреля, а след рикошет в крака на Сон топката попадна във вратата на Падт за 0:2.

След втория гол домакините от Лудогорец овладяха топката за по-дълги периоди, но трудно стигаха до чисти голови положения.

11 минути преди края на мача Ез Абде отправи опасен удар, но топката се удари в левия стълб.

В 83-ата минута гостите сбъркаха, стражът на Бетис бе притиснат от Матеус Машадо, който му открадна топката, пусна към Кайо Видал, който стреля, но защитник изби от голлинията. Последва добавка на Бернард Текпетей, но в аут.

Няколко минути по-късно Текпетей проби в наказателното поле на Бетис, а след това подаде на Машадо, но бразилецът не успя да нанесе добър завършващ удар.

ЛУДОГОРЕЦ - БЕТИС 0:2

0:1 Джовани Ло Селсо 31', 0:2 Сон - автогол 53'

ЛУДОГОРЕЦ: Лудогорец: 1. Серджио Падт – 17. Сон, 15. Едвин Куртулуш (7' - 24. Оливие Вердон), 4. Диниш Алмейда, 3. Антон Недялков (К) – 30. Педро Нареси, 26. Филип Калоч (66' - 18. Ивайло Чочев) – 14. Петар Станич – 77. Ерик Маркус (46' - 37. Бърнард Текпетей), 29. Ив Ерик Биле, 11. Кайо Видал (66' - 10. Матеуш Машадо)

Старши треньор: Руи Мота

БЕТИС: 1. Алваро Вайес – 24. Айтор Руйбал (К) (56' - 40. Анхел Ортис), 4. Натан, 16. Валентин Гомес, 23. Жуниор Фирпо (56' - 12. Рикардо Родригес) – 6. Сержи Алтимира, 21. Марк Рока (76' - 14. Софян Амрабат) – 20. Джовани Ло Селсо (76' - 8. Пабло Форналс) – 9. Чими Авила, 11. Седрик Бакамбу, 17. Родриго Рикелме (67' - 10. Ез Абде)

Старши треьнор: Мануел Пелегрини