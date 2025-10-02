Новини
Селта с обрат срещу ПАОК и Десподов в Лига Европа

2 Октомври, 2025 23:57

Българският национал започна като титуляр

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Испанският Селта обърна гръцкия ПАОК с 3:1 в двубой от втория кръг на основната фаза в Лига Европа. Срещата се проведе на легендарния стадион "Балаидос", където феновете станаха свидетели на истински спектакъл.

Гостите от Солун първи намериха път към мрежата – в 37-ата минута Йоргос Якумакис се възползва от прецизно подаване на Янис Константелиас и даде преднина на ПАОК. Радостта на гърците обаче не трая дълго. В добавеното време на първата част (45+3') капитанът и голмайстор на Селта Яго Аспас възстанови равенството с хладнокръвен завършек.

След почивката домакините натиснаха още по-силно. В 53-ата минута Борха Иглесиас реализира втори гол за "небесносините", с което обърна развоя на срещата. Крайното 3:1 оформи младият талант Вилиот Сведберг в 71-ата минута, с което подпечата заслужения успех на испанците.

Българският национал Кирил Десподов започна като титуляр за ПАОК, но бе заменен от сърбина Андрия Живкович малко преди последния съдийски сигнал – в 70-ата минута.

С този триумф Селта вече има 3 точки и се изкачва на 13-о място във временното класиране на Лига Европа. ПАОК остава с 1 точка и заема 27-ата позиция.


