Спортът по ТВ в събота (4 октомври)

4 Октомври, 2025 09:08 692 0

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Снимка: shutterstock.com
09.00 Колоездене: Обиколка на Лангкави, седми етап - Евроспорт 1

10.00 Мото GP: спринт за Гран при на Индонезия - МАХ Спорт 4

12.05 Порше Карера Къп: състезание 1 за Гран при на Хокенхайм - Диема спорт

12.30 Формула 1: трета тренировка за Гран при на Сингапур - Диема спорт 3

14.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 1

14.00 Колоездене: Обиколка на Хърватия, пети етап - Евроспорт 1

14.30 Футбол: Лийдс – Тотнъм - Диема спорт 2

14.30 Футбол: Хъл – Шефийлд Юнайтед - Нова спорт

15.00 Футбол: Овиедо – Леванте - МАХ Спорт 4

15.15 Футбол: ЦСКА 1948 – Спартак Вална - Диема спорт

16.00 Футбол: Лацио – Торино - МАХ Спорт 3

16.00 Формула 1: квалификация за Гран при на Сингапур - Диема спорт 3

16.00 Колоездене: Европейско първенство в Дром ардеш, жени - Евроспорт 1

17.00 Футбол: Арсенал – Уест Хем - Диема спорт 2

17.15 Футбол: Жирона – Валенсия - МАХ Спорт 4

17.45 Футбол: Монтана – Черно море - Диема спорт

18.00 Вдигане на тежести: Световно първенство - Ринг

19.00 Футбол: Интер – Кремонезе - МАХ Спорт 3

19.00 Баскетбол: Уникаха – Билбао - Нова спорт

19.30 Футбол: Атлетик – Майорка - МАХ Спорт 4

19.30 Футбол: Челси – Ливърпул - Диема спорт 2

19.30 Футбол: Айнтрахт – Байерн - Диема спорт 3

19.30 Спийдуей: Купа на нациите в Торун, финал - Евроспорт 2

19.45 Маунтинбайк: Световна купа в Лейк Плесид, спускане, жени - Евроспорт 1

20.15 Футбол: Левски – Берое - Диема спорт

21.00 Футбол: Цволе – ПСВ Айндховен - Ринг

21.00 Маунтинбайк: Световна купа в Лейк Плесид, спускане, мъже - Евроспорт 1

21.30 Футбол: Динамо (Дрезден) – Карлсруе - Нова спорт

21.45 Футбол: Аталанта – Комо - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: Реал Мадрид – Виляреал - МАХ Спорт 4

22.00 Баскетбол: Леида – Рио Бреоган - Диема спорт 2

22.05 Футбол: Оксер – Ланс - Диема спорт 3

22.30 Кейдж Уориърс: галавечер от Рим - МАХ Спорт 2

23.00 Голф: PGA тур, Шампионат на Мисисипи - Евроспорт 2

02.00 Хокей: НХЛ, Флорида – Тампа Бей - МАХ Спорт 1


