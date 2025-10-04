Спортът по ТВ в събота (4 октомври)

09.00 Колоездене: Обиколка на Лангкави, седми етап - Евроспорт 1
10.00 Мото GP: спринт за Гран при на Индонезия - МАХ Спорт 4
12.05 Порше Карера Къп: състезание 1 за Гран при на Хокенхайм - Диема спорт
12.30 Формула 1: трета тренировка за Гран при на Сингапур - Диема спорт 3
14.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 1
14.00 Колоездене: Обиколка на Хърватия, пети етап - Евроспорт 1
14.30 Футбол: Лийдс – Тотнъм - Диема спорт 2
14.30 Футбол: Хъл – Шефийлд Юнайтед - Нова спорт
15.00 Футбол: Овиедо – Леванте - МАХ Спорт 4
15.15 Футбол: ЦСКА 1948 – Спартак Вална - Диема спорт
16.00 Футбол: Лацио – Торино - МАХ Спорт 3
16.00 Формула 1: квалификация за Гран при на Сингапур - Диема спорт 3
16.00 Колоездене: Европейско първенство в Дром ардеш, жени - Евроспорт 1
17.00 Футбол: Арсенал – Уест Хем - Диема спорт 2
17.15 Футбол: Жирона – Валенсия - МАХ Спорт 4
17.45 Футбол: Монтана – Черно море - Диема спорт
18.00 Вдигане на тежести: Световно първенство - Ринг
19.00 Футбол: Интер – Кремонезе - МАХ Спорт 3
19.00 Баскетбол: Уникаха – Билбао - Нова спорт
19.30 Футбол: Атлетик – Майорка - МАХ Спорт 4
19.30 Футбол: Челси – Ливърпул - Диема спорт 2
19.30 Футбол: Айнтрахт – Байерн - Диема спорт 3
19.30 Спийдуей: Купа на нациите в Торун, финал - Евроспорт 2
19.45 Маунтинбайк: Световна купа в Лейк Плесид, спускане, жени - Евроспорт 1
20.15 Футбол: Левски – Берое - Диема спорт
21.00 Футбол: Цволе – ПСВ Айндховен - Ринг
21.00 Маунтинбайк: Световна купа в Лейк Плесид, спускане, мъже - Евроспорт 1
21.30 Футбол: Динамо (Дрезден) – Карлсруе - Нова спорт
21.45 Футбол: Аталанта – Комо - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: Реал Мадрид – Виляреал - МАХ Спорт 4
22.00 Баскетбол: Леида – Рио Бреоган - Диема спорт 2
22.05 Футбол: Оксер – Ланс - Диема спорт 3
22.30 Кейдж Уориърс: галавечер от Рим - МАХ Спорт 2
23.00 Голф: PGA тур, Шампионат на Мисисипи - Евроспорт 2
02.00 Хокей: НХЛ, Флорида – Тампа Бей - МАХ Спорт 1
