Яник Синер взе реванш срещу Алтмайер и продължава напред на Мастърса в Шанхай

Италианската тенис звезда Яник Синер демонстрира класа и хладнокръвие, като се наложи убедително над германеца Даниел Алтмайер с 6:3, 6:3 във втория кръг на престижния турнир от сериите "Мастърс 1000" в Шанхай.

Световният номер 2 не остави съмнения в превъзходството си, като си върна за драматичната загуба от Алтмайер на "Ролан Гарос" през миналата година. Срещата на корта в китайския мегаполис продължи едва 98 минути, но бе изпълнена с динамика и впечатляващи разигравания.

Синер буквално блестеше със сервиса си – италианецът реализира 88% от точките при първи сервис (30 от 34), което се оказа непреодолимо препятствие за съперника му.

Това бе трети сблъсък между двамата, като Синер вече води с 2:1 победи. След като през 2023 г. Алтмайер го изненада на клей в Париж, този път младият италианец не остави място за изненади и затвори мача в два сета.

В следващия кръг Яник Синер ще се изправи срещу холандския талант Талон Грийкспор, който по-рано елиминира американеца Джейсън Бруксби след трисетов трилър.