Новини
Спорт »
Тенис »
Яник Синер взе реванш срещу Алтмайер и продължава напред на Мастърса в Шанхай

Яник Синер взе реванш срещу Алтмайер и продължава напред на Мастърса в Шанхай

4 Октомври, 2025 17:48 435 2

  • тенис -
  • яник синер -
  • даниел алтмайер-
  • турнир-
  • мастърс 1000-
  • шанхай

Италианецът се класира за третия кръг

Яник Синер взе реванш срещу Алтмайер и продължава напред на Мастърса в Шанхай - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италианската тенис звезда Яник Синер демонстрира класа и хладнокръвие, като се наложи убедително над германеца Даниел Алтмайер с 6:3, 6:3 във втория кръг на престижния турнир от сериите "Мастърс 1000" в Шанхай.

Световният номер 2 не остави съмнения в превъзходството си, като си върна за драматичната загуба от Алтмайер на "Ролан Гарос" през миналата година. Срещата на корта в китайския мегаполис продължи едва 98 минути, но бе изпълнена с динамика и впечатляващи разигравания.

Синер буквално блестеше със сервиса си – италианецът реализира 88% от точките при първи сервис (30 от 34), което се оказа непреодолимо препятствие за съперника му.

Това бе трети сблъсък между двамата, като Синер вече води с 2:1 победи. След като през 2023 г. Алтмайер го изненада на клей в Париж, този път младият италианец не остави място за изненади и затвори мача в два сета.

В следващия кръг Яник Синер ще се изправи срещу холандския талант Талон Грийкспор, който по-рано елиминира американеца Джейсън Бруксби след трисетов трилър.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Червената шапчица

    1 0 Отговор
    Опозиционната партия ANO ("Да!") на експремиера Андрей Бабиш води убедително на парламентарните избори в Чехия.

    18:15 04.10.2025

  • 2 Вени

    1 0 Отговор
    Браво

    18:47 04.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ