Новини
Спорт »
Лека атлетика »
Маратон София 2025 с нова визия, социална кауза и рекордни над 8000 участници от 66 държави

Маратон София 2025 с нова визия, социална кауза и рекордни над 8000 участници от 66 държави

5 Октомври, 2025 08:15 789 3

  • рекорд -
  • участници-
  • стартовата линия-
  • старт-
  • дистанции-
  • маратон-
  • софийски маратон

Състезанието е на 11 октомври

Маратон София 2025 с нова визия, социална кауза и рекордни над 8000 участници от 66 държави - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

През 2025 г. надпреварата бележи нов рекорд от над 8000 регистрирани участници от 66 държави, които ще застанат на стартовата линия на 11 октомври в масовия старт на 5 км и на 12 октомври на дистанции 10 км, 21 км (полумаратон) и 42 км (маратон). Надпреварата ще посрещне състезатели от 66 държави, става ясно от стартовите списъци на сайта на маратона www.sofiamarathon.bg.

Зам. министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев поздрави организаторите и подчерта значението на маратона за развитието на българския спорт. “Огромна чест за министерството е да подкрепяме подобно събитие. Прекрасно е, че всяко година броят на участниците се увеличава. Радваме се, че София има своя маратон и той става все по-популярен и класен. Вярвам, че това надграждане ще продължи през годините.”

Председателят на Фондация „София – Европейска столица на спорта“ Димитър Шалъфов сподели: “В днешния ден, белязан от спорта с посрещането на сребърните ни медалисти по волейбол, ние отново заявяваме подкрепата на фондацията за българския спорт и сме горди за поредна година да бъдем в основата на организацията на най-мащабното спортно събитие за София и цяла България Wizz Air Sofia Marathon, който всяка година бележи нови рекорди по участие и интерес. “София – европейска столица на спорта” продължава партньорството си с институции, клубове и организации в полза на активния и здравословен живот на столичани и гостите на града. Маратонът е короната в тези над 200 спортни събития, които се организират всяка година.”

“На старта отново ще застанат класни елитни атлети от водещите световни школи в маратона. Сред участниците ще бъде победителят от миналата година, който ще защитава титлата си по същото трасе, както и шампионката от маратон Варна тази пролет. Сред участниците очакваме и петата от световното първенство на 100 км. Целта ни е да подобряваме класата всяка година. Както знаете, винаги съм стояла от другата страна и сега за мен е удоволствие да застана начело в ролята на спортен директор на Wizz Air Sofia Marathon. Това е много отговорна задача, която обаче е и истинско удоволствие благодарение на сплотения екип, с който работим за новата визия на събитието тази година. Вярвам, че участници и публика ще забележат промяната, към която заедно се стремим”, каза Милица Мирчева.

“Заради изключително високия интерес и достигнатия лимит от над 8000 участници се наложи да затворим регистрацията по-рано от предвиденото. Това решение е продиктувано от желанието ни да гарантираме максимално качествено и безопасно изживяване за всеки състезател – от трасето и подкрепителните пунктове до логистиката и сигурността“, допълни още тя.

“Отново имаме благотворителна кауза, като ще бъдат дарени 4000 лв за подпомагането на спортисти със специални потребности. Сред тях е състезателката ни по ски алпийски дисциплини със Синдром на Даун Радена Ангелова - единствената българка, която представлява страната ни на световни форуми в този спорт. Събитието се вписва в нашата цел да създаваме повече условия за масов спорт в града за всички, сред които важна част заемат групите в неравностойно положение“, подчерта социалното значение на каузата организационният директор на маратона Анатоли Илиев.

Новата структура на подкрепителните пунктове разясни Георги Станоилов от “5 км рън” и един от основните организатори на 42-рия Wizz Air Sofia Marathon. “По трасето ще бъдат изградени 8 подкрепителни пункта и един на финала, като всеки от тях ще бъде в партньорство с отделен бранд. Служителите на тези брандове ще бъдат нашите същински доброволци, които са изключително мотивирани да се включат с подкрепа за участниците. Всеки бранд и съответният подкрепителен пункт са подготвили и много изненади за състезателите и зрителите. Ще има и пет музикални сцени, които ще допринесат за по-веселата и приятна атмосфера по време на събитието“.

Техническият директор на състезанието Николай Стоилов коментира трасето, през което ще преминат състезателите в маратона тази година: “Позитивната обрaтна връзка за трасето миналата година ни даде основание да го запазим същото и през тази. Променени са само стартовите часове, които вече са обявени на официалния ни сайт www.sofiamarathon.bg. Там могат да бъдат открита и важна информация за раздаването на стартовите пакети и традиционното Маратон Експо, което ще се проведе между 8 и 12 октомври с участието на компании, в чиито фокус е спортът и активният начин на живот.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гдфгфдг

    2 1 Отговор
    има нещо гнило!!Маратона мирише на нпо-та на сорос!

    08:41 05.10.2025

  • 2 гдфгфдг

    2 1 Отговор
    ехе как познах ,че не е хубва работата - ДИМИТЪР ПЕТРОВ ШАЛЪФОВ
    Общински съветник от МК "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"!Ето имам нюх и надушвам агентите на сорос!

    08:44 05.10.2025

  • 3 Моратони за джендъри от 66 държави

    1 1 Отговор
    А едно време Людмила Живкова събираше цял свят на Асамблея "Знаме на мира". Даже до ден днешен из софийското поле стърчи гордиа бетонен фалос на асамблеята.

    08:56 05.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ