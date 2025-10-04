Джордж Ръсел с бляскав полпозишън в Сингапур

Вълнуваща развръзка беляза квалификациите за Гран При на Сингапур във Формула 1, където Джордж Ръсел от Мерцедес си осигури първа стартова позиция за утрешното състезание. Британецът впечатли феновете с две изключителни обиколки в решителната трета част на квалификацията, като последната му летяща обиколка спря хронометрите на 1:29.158 минути.

Макс Верстапен, който все още търси първия си полпозишън на осветената писта „Марина Бей“, остана втори, изоставайки с 0.182 секунди от Ръсел. Холандският пилот на Ред Бул отново не успя да покори сингапурското трасе, което продължава да бъде негова непревзета крепост.

Третото място на стартовата решетка зае настоящият лидер в шампионата Оскар Пиастри, който изостана с 0.366 секунди от върха. До него на втората редица ще застане другият пилот на Мерцедес – Андреа Кими Антонели, който също показа стабилно темпо в квалификацията.

Миналогодишният победител Ландо Норис ще стартира от пета позиция, а редом до него ще бъде сънародникът му и седемкратен световен шампион Люис Хамилтън.

След това ще се наредят още Шарл Леклер от Ферари, Исак Хаджар, Оливър Беарман и ветеранът Фернандо Алонсо, които допълват топ 10 за старта на утрешната надпревара.

Гран При на Сингапур, 18-ият кръг от календара на Формула 1 за сезон 2025, ще започне в 15:00 часа българско време.