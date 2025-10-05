Голямото дерби: ЦСКА посреща Лудогорец в кулминацията на 11-ия кръг на Първа лига

Националният стадион "Васил Левски" ще бъде арена на сблъсъка между ЦСКА и Лудогорец – двата тима, които винаги предизвикват бурни емоции и страстни спорове сред запалянковците. Мачът, който ще сложи точка на 11-ия кръг в Първа лига, започва точно в 20:15 часа и обещава да бъде истински спектакъл.

ЦСКА се намира в труден момент – "червените" заемат 13-ата позиция с едва девет точки и само една победа от началото на сезона. Дори смяната на треньорския пост, където Христо Янев замени Душан Керкез, не донесе желания обрат. В дебюта си начело на тима Янев изведе армейците до равенство 1:1 срещу Локомотив София, но надеждите за бързо възраждане остават под въпрос. Сега пред ЦСКА стои още по-сериозно предизвикателство – гостува им 14-кратният шампион Лудогорец.

Разградчани, водени от Руи Мота, са единственият отбор в елита без загуба до момента. Въпреки поражението от Бетис в Лига Европа по-рано през седмицата, "зелените" демонстрираха класа с убедителна победа 3:0 над Монтана в последния си шампионатен мач.

ЦСКА не е побеждавал Лудогорец в последните десет директни сблъсъка. Последният успех на столичани датира от декември 2021 година, когато те надделяха с минималното 1:0.