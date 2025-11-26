Новини
28-годишният Рехан Ахтар е открит мъртъв в Бристъл

28-годишният Рехан Ахтар е открит мъртъв в Бристъл

26 Ноември, 2025

Тялото му е намерено във водите на пристанището

28-годишният Рехан Ахтар е открит мъртъв в Бристъл - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мрачна вест разтърси спортните среди в Англия, след като тялото на младия футболист Рехан Ахтар бе намерено във водите на пристанището в Бристъл. Трагичният инцидент хвърли в скръб не само неговия клуб ФК CKSV, но и цялата футболна общност в региона.

Рехан Ахтар, едва на 28 години, бе сред ключовите играчи на отбора от Западен Уелс, където се отличаваше с изключителна отдаденост и борбен дух.

Той бе обявен за издирване на 23 ноември, след като изчезна мистериозно по време на вечер с приятели в Бристъл. Последната му следа води до района на известната арт галерия „Арнолфини“, където е бил забелязан малко след полунощ.

Новината за кончината му предизвика вълна от съчувствие и съболезнования. От ФК CKSV изразиха дълбоката си болка с прочувствени думи: „Рехан беше не само изключителен футболист, но и истински приятел, който вдъхновяваше всички около себе си със своята енергия и страст към играта. Загубата му е невъзможна за измерване. Мислите ни са със семейството и близките му в този тежък момент.“

Местните власти продължават разследването на трагичния инцидент.


