28-годишният Рехан Ахтар е открит мъртъв в Бристъл

Мрачна вест разтърси спортните среди в Англия, след като тялото на младия футболист Рехан Ахтар бе намерено във водите на пристанището в Бристъл. Трагичният инцидент хвърли в скръб не само неговия клуб ФК CKSV, но и цялата футболна общност в региона.
Рехан Ахтар, едва на 28 години, бе сред ключовите играчи на отбора от Западен Уелс, където се отличаваше с изключителна отдаденост и борбен дух.
Той бе обявен за издирване на 23 ноември, след като изчезна мистериозно по време на вечер с приятели в Бристъл. Последната му следа води до района на известната арт галерия „Арнолфини“, където е бил забелязан малко след полунощ.
Новината за кончината му предизвика вълна от съчувствие и съболезнования. От ФК CKSV изразиха дълбоката си болка с прочувствени думи: „Рехан беше не само изключителен футболист, но и истински приятел, който вдъхновяваше всички около себе си със своята енергия и страст към играта. Загубата му е невъзможна за измерване. Мислите ни са със семейството и близките му в този тежък момент.“
Местните власти продължават разследването на трагичния инцидент.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #2, #3
17:36 26.11.2025
2 Никола
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":Дано некой те оправи теб и тия трима мал@@@мници, които са ти сложили плюсове. Злоббна жено.
17:49 26.11.2025
3 Жоро
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":A ти кога ще се оправиш?
18:53 26.11.2025