Арестуваният фен на Локомотив Пловдив: „Невинен съм, бях със семейството си на мача“

6 Ноември, 2025 22:15 616 3

  • дербито на пловдив-
  • локомотив пловдив-
  • ботев пловдив-
  • хвърлена бутилка-
  • арест-
  • съд-
  • инцидент-
  • даниел наумов-
  • прокуратура-
  • разследване

Пред Районния съд в Пловдив се яви 39-годишният Б.К.

Арестуваният фен на Локомотив Пловдив: „Невинен съм, бях със семейството си на мача“ - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Случаят с прекъснатото дерби на Пловдив продължава да предизвиква бурни реакции, след като задържаният по подозрение за хвърляне на бутилка по вратаря на Ботев Пловдив – Даниел Наумов, категорично отрече да е извършителят на инцидента.

Пред Районния съд в Пловдив се яви 39-годишният Б.К., заподозрян за нападението, което доведе до преждевременното прекратяване на дербито в 41-ата минута.

„Да, бях на стадиона, но не съм хвърлял бутилка! Бях със съпругата и двете си деца – не бих си позволил подобно нещо“, заяви той пред магистратите.

По време на съдебното заседание на Б.К. бе показана снимка на предполагаемия извършител, на която се вижда човек със сходна татуировка от вътрешната страна на бицепса.

„Признавам, че този човек прилича на мен, но това не съм аз. Работя като асансьорен техник – имам отговорна професия и не бих се замесил в подобен скандал. Става дума за огромно недоразумение“, подчерта обвиняемият.

Съдия Иван Минчев, който ръководи делото, обяви, че ще препрати всички материали по случая към прокуратурата, която ще реши дали да повдигне официално обвинение срещу задържания.

Междувременно, органите на реда продължават разследването, за да установят кой е истинският виновник за инцидента, разтърсил футболната общественост в града под тепетата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този нормален ли е?!?

    7 2 Отговор
    На 39 години, а завел жена си и децата да гледат мача сред агитката. Не би си бил позволил да извърши подобно нещо... Защо ли не му вярвам

    Коментиран от #2

    22:28 06.11.2025

  • 2 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Този нормален ли е?!?":

    Пък тебе явно никога не те е водил баща ти на мач!

    22:33 06.11.2025

  • 3 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор
    Евала на пича. От такова разстояние да уцелиш в тиквата това диване , си е майсторлък.

    22:50 06.11.2025

