Джуд Белингам предпочете възстановяване пред националния отбор на Англия

5 Октомври, 2025 17:37 384 0

Футболистът е настоял да бъде изваден от групата за предстоящите квалификации

Джуд Белингам предпочете възстановяване пред националния отбор на Англия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Внезапен обрат в лагера на английския национален отбор – звездният полузащитник на Реал Мадрид, Джуд Белингам, сам е взел решението да не бъде част от състава за предстоящите световни квалификации. Въпреки че наскоро се завърна на терена след операция на рамото, младият талант е избрал да даде приоритет на пълното си възстановяване, вместо да рискува с преждевременно натоварване.

Селекционерът на Англия, Томас Тухел, обяви в петък списъка с избраниците си за мачовете срещу Уелс и Латвия, но името на Белингам отсъстваше.

Според информация на испанското издание Marca, именно футболистът е настоял да бъде изваден от групата, тъй като все още усеща известен дискомфорт след хирургическата интервенция през август. Макар че вече записа минути в Ла Лига срещу Еспаньол и Атлетико Мадрид, Белингам е преценил, че не е напълно готов за интензивните битки на международната сцена.

Вместо да се присъедини към „трите лъва“, английският национал ще остане в Мадрид, където под зоркото око на Чаби Алонсо ще проведе индивидуална подготовка, наподобяваща мини предсезон.

От щаба на Англия са проявили разбиране към желанието на Белингам и са одобрили решението му, като са подчертали, че прибързаното му завръщане би било контрапродуктивно за дългосрочното му здраве.

В същото време, в състава на Англия се завръща Букайо Сака от Арсенал, докато Джак Грийлиш, който наскоро премина под наем в Евертън, също ще пропусне международните срещи.

Англичаните ще премерят сили с Уелс на 9 октомври на митичния „Уембли“, а пет дни по-късно ще гостуват на Латвия в поредния си двубой от квалификациите за Мондиал 2026.


