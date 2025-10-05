Новини
Атанас Атанасов напуска Добруджа

Атанас Атанасов напуска Добруджа

5 Октомври, 2025 18:36 543 0

Тимът му допусна поражение от Арда

Атанас Атанасов напуска Добруджа - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След поредния неуспешен мач за Добруджа, наставникът на тима Атанас Атанасов, по-известен като "Орела", обяви, че ще се раздели с поста си. След поражението с 0:2 от Арда, което бележи шеста загуба за „жълто-зелените“ в последните седем срещи, треньорът взе трудното решение да подаде оставка.

„Отново се случи – допуснахме нелеп гол, а нашите положения останаха нереализирани. Не мога да кажа, че Арда ни превъзхождаше, но и ние не бяхме по-добри. Грешките ни – дали са плод на липса на опит или прекомерно желание, вече няма значение. Явно не нося нужния късмет на отбора. Ще разговарям с ръководството и ще подам оставка“, сподели разочарованият Атанасов пред медиите.

Треньорът подчерта, че футболистите са се борили докрай, но липсата на резултати е решаваща: „Не мога да упрекна момчетата – стараха се, но когато победите липсват, отговорността е моя. Във всеки мач някой се представя по-слабо, друг по-силно, но в крайна сметка вината пада върху треньора.“


