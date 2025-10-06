Новини
Цветомир Найденов се зарадва на поделените точки между ЦСКА и Лудогорец

6 Октомври, 2025 07:30 734 0

  • цска-
  • лудогорец-
  • футбол-
  • цска 1948-
  • цветомир найденов

Той използва социалната мрежа "Фейсбук" и веднага след нулевото равенство написа:  "Нули. Любимото ми!"

Цветомир Найденов се зарадва на поделените точки между ЦСКА и Лудогорец - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Благодетелят на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов изрази радостта си от поделените точки между ЦСКА и Лудогорец в мача от 11 кръг на efbet Лига.

Той допълни съобщението си с усмихнат емотикон, както и с палец нагоре.

ЦСКА и Лудогорец направиха 0:0 на Националния стадион „Васил Левски“. Ремито остави шампионите на трето място с 22 точки, на точка след втория ЦСКА 1948 и на четири след лидера Левски. ЦСКА е на 12-о място с 10 точки.


