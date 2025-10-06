Цветомир Найденов се зарадва на поделените точки между ЦСКА и Лудогорец

Благодетелят на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов изрази радостта си от поделените точки между ЦСКА и Лудогорец в мача от 11 кръг на efbet Лига.

Той използва социалната мрежа "Фейсбук" и веднага след нулевото равенство написа: "Нули. Любимото ми!"

Той допълни съобщението си с усмихнат емотикон, както и с палец нагоре.

ЦСКА и Лудогорец направиха 0:0 на Националния стадион „Васил Левски“. Ремито остави шампионите на трето място с 22 точки, на точка след втория ЦСКА 1948 и на четири след лидера Левски. ЦСКА е на 12-о място с 10 точки.