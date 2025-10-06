Жозе Моуриньо: Играем, за да спечелим шампионата

Жозе Моуриньо направи завръщането си в голямото дерби на португалския футбол с нулево равенство в срещата от 8-ия кръг на Лига Португал между отборите на на Бенфика и Порто. След края на двубоя Специалния предложи анализа си върху видяното.

"Те ни уважаваха и не рискуваха нищо, а ние в ситуация на известна умора, действахме, за да не загубим. Бенфика играе, за да печели, но и Бенфика играе, за да спечели шампионата. Понякога, за да спечелиш шампионата, трябва да играеш за точка. Днес беше денят, в който се играе за победа, но се знае, че не може да се загуби. Играчите показаха фантастично поведение по отношение на организацията, концентрацията, емоционалния капацитет, не получихме жълти картони, бяхме интелигентни. Беше добър мач, без аромат на гол, никой не е виновен. Отговорността е на Бенфика и Порто", започна Моуриньо.

Наставниикът на "орлите" говори и за това доколко неговият тим е израстнал спрямо поражението от Челси през седмицата в Шампионската лига.

"Отборът расте на различни нива, за четири дни да играе с Челси и с Порто като гост. Единият е световен шампион, другият е безспорен лидер. Това са два отбора с много бързи и интензивни играчи, ние сме с различен профил. Достави ми удоволствие да разгадая Порто, да го анализирам като противник, те са добър отбор с добър треньор и добри динамики. Те са отбор, който трябва да е използвал всяка минута от началото на предсезонната подготовка, за да се подобри на всички нива. Те са добър отбор, който е на върха на своя потенциал. Ние не сме, имаме много да подобряваме. Поставихме се в добра позиция, играчите заслужаваха нещо повече. Гарантирам, че никой не празнува в съблекалнята, никой не е изключително щастлив, по-доволни са от това, което вложиха в играта, отколкото от резултата. Тук не празнуваме равенства", каза Моуриньо.

Специалния бе запитан и дали с неутрализрането на Порто е попречил на своя собствен отбор.

"Не, мисля, че Бенфика има своите характеристики. Порто има играчи с капацитет да атакуват пространството, ние нямаме такъв тип играчи, трябваше да създаваме опасност и да не позволяваме играта да се разкъсва. В момента отборът страда от малко самочувствие, намерих трима, четирима, петима играчи в криза на самооценка. Едно е да имаш нужда от концентрация по тактически причини, друго е да имаш нужда от вдъхновение за нещо повече, казах на играчите, че на пейката усетих това, което те усетиха на терена, искаме да спечелим, но не можем да загубим. Когато си в мач с такъв тип натиск върху теб, не е лесно да управляваш, да мислиш и да вземаш решения. Порто нямаше този натиск и въпреки това не поеха рискове. Смениха играч за играч и можеха да отидат само от четири на седем положителни точки, ние можехме да отидем от четири на седем отрицателни по отношение на Порто", уточни Моуриньо.

Старши треньорът на "орлите" бе върнат от журналистите и към това, че при представянето си е казал, че споделил, че неговият отбор трябва да започне да "хапе". Той обаче сподели, че това не е бил най-подходящия мач за подобно нещо.

"Не, беше мач за зонова игра, можеш да се защитаваш зоново или персонално. При персонална защита поемаш повече рискове от фаулове, от картони, зоново успяхме с двама - Павлидис и Судаков, да неутрализираме трима и позиционно контролирахме играта. Познавам добре двамата централни защитници на ФК Порто, единият беше в Италия, когато тренирах в Италия - Кивиор, другият в Англия, когато бях в Англия - Беднарек, добрите неща, ограниченията. Енцо и Риос изиграха отличен мач, контролирайки Фрохолд, който днес не се видя по наша вина, същото и с Габри. Не създадоха опасни ситуации в наказателното поле. Те имаха голяма възможност с Родриго, но ако аз бях на вратата вместо Трубин през 90-те минути, щеше да е същото, защото Трубин не докосна топката. Отборът игра много добре", каза още Моуриньо.

Логично Моуриньо бе запитан и за усещането да се изправи срещу бившия си отбор.

"Историята не се променя, моята благодарност към Порто не се променя. Имах абсолютно спокоен мач, фокусиран върху работата си, върху това да помагам на отбора си, вече бях играл тук с Челси, не мога да кажа, че съм имал някакво специално чувство. Това, което президентът Андре Вилаш-Боаш каза преди мача, е нормално. Как трябваше да бъда посрещнат? Като треньор на Бенфика. След мача го срещнах в коридора като приятел, прегръдка и животът продължава", сподели Моуриньо.