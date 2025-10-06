Новини
Инфаркт покоси 22-годишен футболист в Англия

Инфаркт покоси 22-годишен футболист в Англия

6 Октомври, 2025 07:59

Причината за смъртта е сърдечен арест

Инфаркт покоси 22-годишен футболист в Англия - 1
Павел Ковачев

Английският полупрофесионален клуб Хаштаг Юнайтед обяви трагичната смърт на своя играч, 22-годишния Раман Сидху. Причината за смъртта е сърдечен арест.

Според изявлението на клуба, въпреки повече от два часа усилия на лекарите, не е било възможно животът на младия футболист да бъде спасен.

“Въпреки най-добрите усилия на специалистите, които работеха неуморно повече от два часа, Раман почина. Бихме искали да изразим искрените си съболезнования на семейството му, съотборниците му и всички, които са го познавали“, се казва в изявление на клуба.


