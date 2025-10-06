Новини
Спорт »
Тенис »
Българските тенисистки с нови успехи: Елизара Янева с исторически скок, Виктория Томова запазва позицията си

6 Октомври, 2025 16:04 525 1

  • тенис -
  • световната ранглиста-
  • wta-
  • виктория томова-
  • елизара янева-
  • лиа каратанчева-
  • изабелла шиникова -
  • денислава глушкова -
  • гергана топалова -
  • лидия енчева-
  • арина сабаленка -
  • ига швьонтек

На върха на световната ранглиста няма размествания

Българските тенисистки с нови успехи: Елизара Янева с исторически скок, Виктория Томова запазва позицията си - 1
Кадър: Нова ТВ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският женски тенис продължава да привлича внимание с впечатляващи изяви на родните състезателки в световната ранглиста. В най-новото обновление на класацията на WTA, Виктория Томова, която е водещата ни ракета, остава стабилна на 115-о място с актив от 660 точки.

Въпреки отпадането си във втория кръг на квалификациите на силния турнир в Пекин, 30-годишната софиянка запазва позицията си сред най-добрите в света.

Истински фурор обаче предизвика младата Елизара Янева. Само на 18 години, тя отбеляза най-големия прогрес в кариерата си, като се изкачи с цели 46 места и вече заема престижното 418-о място със 130 точки. Янева впечатли с титла и полуфинал на турнири от веригата ITF в Пазарджик през изминалия месец, което ѝ донесе заслужено признание и рекордна позиция в световната ранглиста.

Сред първите 500 в света остават още няколко български имена: Лиа Каратанчева е на 313-о място, Изабелла Шиникова бележи прогрес с 20 позиции до 326-о място, Денислава Глушкова е 371-ва, Росица Денчева – 471-ва, а Гергана Топалова – 488-а.

Още една млада надежда, Лидия Енчева, също се отличи с рекорден скок след полуфинал в Пазарджик и четвъртфинал в Кампулунг, Румъния. Тя вече е 548-а в света с 88 точки.

На върха на световната ранглиста няма размествания – шампионката от US Open Арина Сабаленка (Беларус) продължава да води с 11 010 точки, следвана от полската звезда Ига Швьонтек (8 553 точки) и американката Коко Гоф (7 263 точки).


  • 1 Спортист

    0 0 Отговор
    Браво момичета! Но да не четете смс-те от бацко..

    16:09 06.10.2025

