Смесената ни единична щафета – Антон Синапов и Мария Здравкова, завърши на 17-о място в първото състезание за сезона в Световната купа по биатлон. Националите финишираха на 3:21.8 минути от победителя Швеция, а челната тройка допълниха Норвегия и Франция.
Синапов откри състезанието със стабилно ски бягане и стрелба в средата на таблицата, след което Здравкова загуби само една позиция. Вторият пост при мъжете обаче бе по-труден и България се смъкна до 17-а позиция, която се оказа и крайната за отбора.
Синапов и Здравкова допуснаха общо десет грешки в стрелбата, докато победителите Себастиан Самуелсон и Ела Халварсон направиха четири. Втори бяха норвежците Стурла Легрейд и Марен Киркайде, а французите Фабиан Клод и Камил Бене завършиха трети.
Втората от общо три единични смесени щафети е насрочена за 24 януари в Чехия.
Синапов и Здравкова в Топ 20 на единичната смесена щафета от СК купа по биатлон
30 Ноември, 2025 17:35 455 0
Двамата допуснаха общо десет грешки в стрелбата
