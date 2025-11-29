Олимпийският вицешампион на халки и генерален секретар на БФ Гимнастика Йордан Йовчев не успя да влезе в Изпълкома на Европейската гимнастика. Християна Тодорова обаче беше избрана за нов мандат като член на Техническия комитет по художествена гимнастика към Европейската гимнастика на Конгреса в чешката столица Прага, предава БТА. Българката получи най-висок резултат от 17 гласа. Тодорова е бронзова медалистка с ансамбъла на България от Олимпийските игри в Рио 2016.



„Много съм развълнувана! За мен е огромна привилегия и чест да бъда преизбрана за член на Техническия комитет към Европейската гимнастика и то с такова доверие. Това е признание, че вървим в правилната посока, но и напомняне, че отговорността става още по-голяма", каза тя за фейсбук страницата на БФХГ.

Елисо Бедошвили от Грузия беше преизбрана за президент на Техническия комитет по художествена гимнастика към Европейската гимнастика. Тя беше единствената кандидатура и ще поеме своя втори пореден мандат.



Бедошвили е международен съдия с най-висока категория „Бреве“ и дългогодишен експерт в техническото развитие на художествената гимнастика.

Президентът на Съюза по аеробика Димитрина Къндева също беше преизбрана за нов мандат като член на Техническия комитет по спортна аеробика. Тодорова и Къндева са вицепрезиденти на съответните комитети.



„Поздравявам нашият президент на Техническия комитет - Елисо Бедошвили. Вярвам в нейната компетентност, доброта и богат опит. Поздравявам и всички избрани членове, предстои ни вдъхновяваща и отговорна работа. Сърдечно благодаря на Българска федерация по художествена гимнастика, на цялата българска делегация тук в Прага, както и на Илиана Раева, Невяна Владинова и Красимир Дунев за подкрепата, доверието и любовта към мен“, завърши Тодорова.



„Гордея се с Християна. Никога не съм се съмнявала в нейния път и в силата, с която преследва целите си. Това, че спечели най-много гласове е най-яркото доказателство за огромната ѝ отдаденост и професионализъм през предишния мандат. Вярвам, че ще продължи да работи с любов и визия за бъдещето на художествената гимнастика. И както винаги - БФХГ е твърдо и с гордост зад нея“, каза вицепрезидентът на БФХГ Невяна Владинова.



Специален гост на Конгреса е президентът на Българската федерация по скокове на батут Стоян Димитров, а водач на Българската делегация - Красимир Дунев, президент на БФ Гимнастика.



Международният съдия и преподавател в НСА „Васил Левски“ Илия Янев не беше избран за член на Техническия комитет по спортна гимнастика, както и международният съдия Даниела Велчева за този по спортна акробатика.



Невяна Владинова трябваше да оттегли кандидатурата си за кандидат за Контролния орган на ЮЕГ, тъй като е в комисията на атлетите на Международната федерация по гимнастика (ФИГ).



Фарид Гаибов от Азербайджан беше преизбран за президент на Европейската гимнастика. Той надделя над хърватския си опонент Марио Вукоя с 27 срещу 23 гласа.

Вотът потвърждава доверието към неговото досегашно управление и задава ясна посока за развитието на европейската гимнастика през следващите години.

