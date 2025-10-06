Новини
Ръководството на ЦСКА с позиция относно евентуално обединение с ЦСКА 1948

6 Октомври, 2025 18:55 482 2

По-рано днес феновете на клуба настояха за отговор от клуба

Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ръководството на ЦСКА отговори на запитването на феновете относно слуховете за евентуално обединение между клуба от "Борисовата градина" и ЦСКА 1948.

Ето какво се казва в официалната позиция на клуба:

"Ръководството на ЦСКА категорично изразява възмущението си от твърденията в публичното пространство, че клубът ни възнамерява да участва в бъдещи проекти под каквато и да е форма („сливания“, „обединения“ и т.н.) с други футболни клубове или юридически лица. Приемаме всички подобни публикации, коментари и внушения за зле скалъпени опити за всяване на интриги и напрежение в клуба и в „червената“ общност в момент, в който ЦСКА е в процес на качествена трансформация и изграждане на солидни основи за бъдещето си развитие.


ЦСКА е клуб със 77-годишна история и е доказана футболна марка не само в България, но и на европейската сцена. Клубът ни е социален феномен и ние носим историческа отговорност да пазим авторитета, името и обичта на милиони българи.


В тази връзка ясно искаме да изразим решимостта си да се противопоставяме на всички зложелатели и откровени манипулатори, чиято единствена цел е да отклонят ЦСКА от предприетия път към превръщането му в модерен европейски клуб, с който всички негови привърженици да се гордеят.


Убедени сме, че подобни „сензации“ няма как да разколебаят истинските „армейски“ фенове в подкрепата им към любимия клуб и заедно ще извървим пътя до голямата цел.


Само ЦСКА!"


  • 1 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Не казвай никога -Никога!

    19:00 06.10.2025

  • 2 леля поп

    0 0 Отговор
    Не е като да нямат опит със сливания, пребоядисвания, препознаване и викане на оранжевото червено, така че що се дърпат

    19:11 06.10.2025

