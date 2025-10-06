Преслав Петков с първи трофей в Италия още при дебюта си

Българският волейболен талант Преслав Петков започна по мечтан начин своето италианско приключение, като още в първия си турнир с новия си клуб Соренто вдигна купа над главата си. Младият център, израснал в школата на Левски София и носител на сребърен медал от световното първенство за мъже във Филипините, демонстрира класата си на международната сцена.

В рамките на престижния предсезонен турнир „Мемориал Роландо ди Мео“, провел се в Аверса, Соренто с Петков в състава си надделя над домакините от Аверса и над тима на Гайа Неапол, като и в двата мача постигна победи с по 2:1 гейма.

Така българинът и новите му съотборници заслужено грабнаха първото място и дадоха заявка за силно представяне през предстоящия сезон.

С този успех Преслав Петков не само отбеляза впечатляващ старт на кариерата си в Италия, но и показа, че е готов да се наложи сред най-добрите във второто ниво на италианския волейбол.