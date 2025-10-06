Новини
УЕФА даде зелена светлина: Исторически футболни сблъсъци от Италия и Испания ще се играят извън Европа

6 Октомври, 2025 22:12

Европейски мачове ще се играят в САЩ и Австралия

УЕФА даде зелена светлина: Исторически футболни сблъсъци от Италия и Испания ще се играят извън Европа - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Европейската футболна асоциация (УЕФА) официално разреши провеждането на два ключови мача от водещите първенства на Испания и Италия извън пределите на Стария континент. Решението бе оповестено чрез официално съобщение на организацията.

Феновете на испанския футбол ще станат свидетели на истински спектакъл, след като Кралската испанска футболна федерация получи одобрение да организира дербито между Барселона и Виляреал на 20 декември в слънчевия Маями.

Междувременно, италианската футболна федерация даде зелена светлина за провеждането на двубоя между Милан и Комо на 6 февруари в далечна Австралия – събитие, което със сигурност ще привлече вниманието на глобалната футболна аудитория.

В изявлението си, президентът на УЕФА Александър Чеферин подчерта, че провеждането на шампионатни срещи извън родните стадиони е изключение, а не правило. „Нашият приоритет е да съхраним духа на националните лиги и да запазим неразривната връзка между клубовете, техните привърженици и местните общности“, заяви Чеферин.

Той изрази благодарност към всички 55 национални асоциации за отговорния им подход и подчерта, че подобни решения няма да се превърнат в практика.

Макар и с известна доза съжаление, УЕФА подчерта, че тези два мача са изключение, а не начало на нова тенденция. Организацията ще продължи да работи съвместно с ФИФА, за да гарантира, че бъдещите регулации ще защитават целостта на вътрешните първенства и ще съхраняват уникалната връзка между футболните клубове и техните фенове.




