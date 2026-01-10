Новини
Мароко е вторият полуфиналист на Купата на африканските нации

10 Януари, 2026 10:14 668 0

За място на финала ще спорят с Алжир или Нигерия

Мароко е вторият полуфиналист на Купата на африканските нации - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мароко се класира на полуфиналите на Купата на африканските нации след убедителна победа над Камерун с 2:0 в четвъртфинален мач, проведен в сърцето на столицата Рабат.

Вълнуващият двубой започна с доминация на домакините, които откриха резултата в 26-ата минута. Ел Кааби демонстрира отлична игра при изпълнение на корнер, а Браим Диас, останал непокрит на задна греда, безпогрешно насочи топката във вратата. Този гол бе пети за нападателя на Реал Мадрид, което го изведе начело в класацията на голмайсторите в турнира.

Втората голова акция на "Атласките лъвове" дойде в 74-ата минута и бе почти идентична по сценарий. След центриране, леко отклонено от Найеф Агер, топката попадна в краката на Исмаел Сайбари, който с прецизен удар не остави шансове на вратаря.

С този успех Мароко очаква с нетърпение полуфиналния сблъсък срещу победителя от срещата между Алжир и Нигерия. Мачът ще се проведе на 19 януари отново на стадиона в Рабат, където домакините ще търсят място на финала.


