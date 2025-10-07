Новини
Спорт »
Световен футбол »
Тиаго Мота е отклонил офертата на гранд от Лига 1

Тиаго Мота е отклонил офертата на гранд от Лига 1

7 Октомври, 2025 07:34 522 1

  • треньор -
  • ювентус -
  • тиаго мота -
  • ади хютер -
  • монако-
  • фабрицио романо

Бившият треньор на “бианконерите” е предпочел да изчака друго предизвикателство

Тиаго Мота е отклонил офертата на гранд от Лига 1 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Бившият треньор на Ювентус Тиаго Мота е бил в списъка с потенциални заместници на Ади Хютер начело на Монако, но е решил да не приема предложението, съобщава инсайдърът Фабрицио Романо.

Хютер, който пое тима през 2023 година, се намира под натиск заради колебливото представяне на отбора в началото на сезона. Ръководството на клуба вече разглежда варианти за промяна, след като очакванията за по-силно представяне не се оправдаха.

След изиграни 7 кръга в Лига 1, „монегаските“ заемат пето място с актив от 13 точки. В Шампионската лига обаче положението е доста по-неприятно – Монако се намира в долната част на групата след тежка загуба от Брюж (1:4) и равенство 2:2 срещу Манчестър Сити.

Що се отнася до Мота, той остава без отбор, след като се раздели с Ювентус през март. Италианските медии твърдят, че бившият халф не бърза да се завръща на треньорската скамейка и обмисля внимателно следващия си проект.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дреме ли....

    0 0 Отговор
    ....на лебеда

    07:38 07.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ