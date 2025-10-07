Тиаго Мота е отклонил офертата на гранд от Лига 1

Бившият треньор на Ювентус Тиаго Мота е бил в списъка с потенциални заместници на Ади Хютер начело на Монако, но е решил да не приема предложението, съобщава инсайдърът Фабрицио Романо.

Хютер, който пое тима през 2023 година, се намира под натиск заради колебливото представяне на отбора в началото на сезона. Ръководството на клуба вече разглежда варианти за промяна, след като очакванията за по-силно представяне не се оправдаха.

След изиграни 7 кръга в Лига 1, „монегаските“ заемат пето място с актив от 13 точки. В Шампионската лига обаче положението е доста по-неприятно – Монако се намира в долната част на групата след тежка загуба от Брюж (1:4) и равенство 2:2 срещу Манчестър Сити.

Що се отнася до Мота, той остава без отбор, след като се раздели с Ювентус през март. Италианските медии твърдят, че бившият халф не бърза да се завръща на треньорската скамейка и обмисля внимателно следващия си проект.