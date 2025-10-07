Новини
Спорт »
Световен футбол »
Паспортна драма забавя Мемфис Депай за националния отбор на Нидерландия

Паспортна драма забавя Мемфис Депай за националния отбор на Нидерландия

7 Октомври, 2025 08:59 374 1

  • мемфис депай-
  • откраднат паспорт-
  • национален отбор на нидерландия-
  • световни квалификации-
  • роналд куман-
  • футбол-
  • коринтианс-
  • група g-
  • финландия-
  • малта

Селекционерът Роналд Куман не скри разочарованието си от ситуацията

Паспортна драма забавя Мемфис Депай за националния отбор на Нидерландия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Изненадващ инцидент с откраднат паспорт постави под въпрос навременното присъствие на звездния нападател Мемфис Депай в лагера на "лалетата" преди решаващите световни квалификации.

Докато се състезава за бразилския гранд "Коринтианс", 31-годишният голмайстор стана жертва на кражба, която осуети плановете му да се присъедини към съотборниците си в националния отбор на Нидерландия.

Депай, който наскоро подобри историческия рекорд на Робин ван Перси, отбелязвайки 52-ия си гол за "оранжевите" при драматичната победа с 3:2 над Литва, сега е изправен пред неочаквано препятствие. Заради липсата на валиден паспорт, той не успя да се качи на полета си от Бразилия в неделя вечерта, което поставя под съмнение участието му в предстоящия сблъсък срещу Малта този четвъртък.

"Мемфис Депай ще се включи към подготовката на националния отбор на по-късен етап," гласи официалното съобщение на Нидерландската футболна асоциация.

"Футболистът ни информира, че документите му са били откраднати, но полага всички усилия да уреди пътуването си до родината възможно най-скоро."

Селекционерът Роналд Куман не скри разочарованието си от ситуацията: "Това е неприятно както за Мемфис, така и за целия ни екип. Естествено, желаем да стартираме подготовката си в пълен състав, но понякога се появяват обстоятелства извън нашия контрол. Надяваме се, че Мемфис ще успее да се присъедини към нас възможно най-скоро."

Въпреки неочакваните трудности, "лалетата" остават фаворити за първото място в групата, а в неделя им предстои домакинство срещу Финландия.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    Затова другарят Стармър въвежда БритКард и диджитал АйДи да няма повече такива сакатлъци, от които не са застраховани дори звезди като Депай и Ямал.

    09:04 07.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ