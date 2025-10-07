Паспортна драма забавя Мемфис Депай за националния отбор на Нидерландия

Изненадващ инцидент с откраднат паспорт постави под въпрос навременното присъствие на звездния нападател Мемфис Депай в лагера на "лалетата" преди решаващите световни квалификации.

Докато се състезава за бразилския гранд "Коринтианс", 31-годишният голмайстор стана жертва на кражба, която осуети плановете му да се присъедини към съотборниците си в националния отбор на Нидерландия.

Депай, който наскоро подобри историческия рекорд на Робин ван Перси, отбелязвайки 52-ия си гол за "оранжевите" при драматичната победа с 3:2 над Литва, сега е изправен пред неочаквано препятствие. Заради липсата на валиден паспорт, той не успя да се качи на полета си от Бразилия в неделя вечерта, което поставя под съмнение участието му в предстоящия сблъсък срещу Малта този четвъртък.

"Мемфис Депай ще се включи към подготовката на националния отбор на по-късен етап," гласи официалното съобщение на Нидерландската футболна асоциация.

"Футболистът ни информира, че документите му са били откраднати, но полага всички усилия да уреди пътуването си до родината възможно най-скоро."

Селекционерът Роналд Куман не скри разочарованието си от ситуацията: "Това е неприятно както за Мемфис, така и за целия ни екип. Естествено, желаем да стартираме подготовката си в пълен състав, но понякога се появяват обстоятелства извън нашия контрол. Надяваме се, че Мемфис ще успее да се присъедини към нас възможно най-скоро."

Въпреки неочакваните трудности, "лалетата" остават фаворити за първото място в групата, а в неделя им предстои домакинство срещу Финландия.