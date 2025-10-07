Новини
Спортът по ТВ във вторник (7 октомври)

7 Октомври, 2025 10:56 347 0

Ето какво може да гледате по телевизията днес

11:00 Тенис: Турнир ATP 1000 в Шанхай - MAX Sport 1

12:00 Колоездене: Тре Вали, жени - Евроспорт 2

13:30 Тенис: Турнир ATP 1000 в Шанхай - MAX Sport 1

14:00 Колоездене: Бинш - Чимей - Бинш, жени - Евроспорт 2

14:30 Снукър: Турнир на Си-ан, втори кръг- Евроспорт 1

16:25 Колоездене: Тре Вали, мъже - Евроспорт 2

18:00 Вдигане на тежести: Световно първенство - мъже до 88 кг - РИНГ

20:00 Баскетбол: Улм - Паниониос - MAX Sport 1

20:00 Баскетбол: Бешикташ - Лондон Лайънс - MAX Sport 2

20:30 Вдигане на тежести: Световно първенство - жени до 69 кг - РИНГ


