Две български деца ще тренират в елитната академия на Патрик Муратоглу с подкрепата на фондация "Григор Димитров"

7 Октомври, 2025 15:45 444 3

Организацията остава вярна на мисията си да подкрепя младите спортисти

Две български деца ще тренират в елитната академия на Патрик Муратоглу с подкрепата на фондация "Григор Димитров" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща възможност се открива пред двама млади тенис таланти от България – Кайра Алексиева и Митко Генов, които са част от "Тенис клуб Хасково 2015". Благодарение на щедрата подкрепа на фондация "Григор Димитров", 11-годишните надежди ще заминат на тренировъчен лагер във френската академия на световноизвестния треньор Патрик Муратоглу.

Фондацията ще поеме изцяло всички разходи, които според неофициални източници достигат до внушителните 40 000 евро годишно.

По време на престоя си във Франция, Кайра и Митко ще имат уникалния шанс да тренират под зоркия поглед на самия Муратоглу – наставник, работил с редица звезди, сред които и Григор Димитров.

Това не е първото сътрудничество между фондацията и престижната академия. Още през май 2025 г. българските деца, придружени от Димитър Димитров – бащата на Григор, се включиха в програмата "Champ’Seeds". Там те се състезаваха и тренираха рамо до рамо с млади таланти от цял свят, обогатявайки опита си в едноседмичен интензивен лагер.


