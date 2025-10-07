Новини
ЦСКА 1948 с две контролни срещи в Банско

7 Октомври, 2025 17:47 302 0

Тимът е на лагер до 14 октомври

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболистите на ЦСКА 1948 са в Банско, където ще останат до 14 октомври. Тимът се впуска в интензивни тренировки, целящи да изострят формата и да изградят още по-силен колектив преди предстоящите предизвикателства.

Тази събота "червените" ще премерят сили в две приятелски срещи.

Първият съперник ще бъде Монтана, като двубоят е насрочен за 11:00 часа.

По-късно, от 16:00 часа, ЦСКА 1948 ще се изправи срещу сръбския Раднички Ниш.

И двете проверки ще се състоят на модерните терени на „Евима“ в Банско. Важно уточнение за феновете и представителите на медиите – контролите ще се проведат при закрити врати, без достъп за публика и журналисти.

Ръководството на клуба залага на спокойна работна атмосфера, за да може отборът да се фокусира изцяло върху игровите си задачи.


