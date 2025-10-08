Новак Джокович ще оглави звездния състав на първия ATP турнир в Атина

Атина се готви да се превърне в новата сцена на световния тенис, след като легендарният Новак Джокович потвърди участието си в дебютното издание на Hellenic Championship 2025. Престижното събитие ще се състои между 1 и 8 ноември в гръцката столица и обещава да събере елита на ракетния спорт.

Сърбинът, който не спира да чупи рекорди и да пише история, не само ще се състезава, но и лично стои зад организацията на турнира – първият по рода си ATP турнир в Атина. Към него вече се присъединяват и други големи имена: любимецът на домакините Стефанос Циципас, руският ас Карен Хачанов и талантливият чех Иржи Лехечка.

Джокович, който държи недостижимите 24 титли от Големия шлем и наскоро добави олимпийско злато от Париж 2024 към богатата си колекция, продължава да доминира на всички настилки. Седемкратен шампион от финалите на ATP и рекордьор с 40 трофея от сериите Masters 1000, той е символ на постоянство, класа и непоколебим дух.

Текущият сезон също донесе нови върхове за световния №1 – триумфът в Женева му осигури юбилейната 100-а титла на сингъл в професионалния тур, превръщайки го в едва третия тенисист в Откритата ера, достигнал това постижение.