Световната волейболна централа със специален материал за посрещането на вицешампионите у нас

Световната волейболна централа FIVB разказа на своята официална страница за грандиозните почести, които получиха българските национали след мондиала във Филипините. Заглавието на текста е „Световните вицешампиони почетени от президента и патриарха“.

FIVB дава пълна ретроспекция на празненствата, които обхванаха България. Започва се хилядите фенове, които изчакаха героите пред храм-паметника „Александър Невски“. После статията минава през президенството, където държавният глава Румен Радев връчи на всеки един почетен плакет.

„Треньорът Джанлоренцо Бленджини каза, че посрещането в София ще остави завинаги спомен у играчите.

Президентът на федерацията Любомир Ганев благодари на феновете за подкрепата и добави, че се надява за нови успехи в бъдеще. Отборът подари на Румен Радев фланелка с автографи, както и топка. Делегацията след това посети Светия Синод, където отборът получи благословия от патриарх Даниил, който дари всеки с издание на Библията и икона на св. Цар Борис-Михаил. Денят завърши в Народното събрание, където председателят Наталия Киселова приветства състезателите и им пожела следващия път да се върнат със златни медали“, пише FIVB.