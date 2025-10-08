Леброн Джеймс не се отказва – „решението на всички решения“ се оказа реклама за коняк

Социалните мрежи избухнаха, след като Леброн Джеймс публикува загадъчно съобщение, обещавайки „решението на всички решения“. Мнозина приеха това като знак, че легендата на Лос Анджелис Лейкърс ще обяви края на кариерата си.

Оказа се обаче, че всичко е било част от рекламна кампания за марка коняк – ход, който мнозина определиха като блестящ от маркетингова гледна точка, но и разочароващ за феновете, очаквали важна новина.

Постът на Леброн дори повлия на пазара – цените на билетите за последния домакински мач на Лейкърс скочиха над 700 долара, а ефектът се усети и в други градове.

Сега остава въпросът дали рекламната стратегия ще се окаже успешна, след като част от американската публика обвини компанията и самия Джеймс, че са си „поиграли с чувствата на хората“.