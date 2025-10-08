Новини
Спорт »
Бг футбол »
Анита Терзийска скочи в защита на Тодор Неделев: „Платени публикации и клевети се сипят срещу него“

Анита Терзийска скочи в защита на Тодор Неделев: „Платени публикации и клевети се сипят срещу него“

8 Октомври, 2025 13:39 445 4

  • ботев пловдив -
  • тодор неделев-
  • съпругата -
  • анита терзийска-
  • социалните мрежи -
  • футболиста

Съпругата на футболиста се противопостави на опитите за очерняне на името му

Анита Терзийска скочи в защита на Тодор Неделев: „Платени публикации и клевети се сипят срещу него“ - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вълна от подкрепа заля капитана на Ботев Пловдив – Тодор Неделев, след като съпругата му Анита Терзийска публично се противопостави на опитите за очерняне на името му. В социалните мрежи тя изрази възмущението си от разпространяваните злонамерени материали и платени статии, насочени срещу футболиста.

Анита не остана безучастна към негативната кампания, която се води срещу Неделев. С емоционален пост тя публикува колаж, съчетаващ снимки на любимия ѝ с екипите на Ботев Пловдив, Лудогорец и националния отбор на България. Към кадрите Терзийска добави остър коментар, с който разобличи опитите за манипулация на общественото мнение чрез злословене и тенденциозни публикации.

"Колкото и да се опитват някои хора да очернят този човек с платени статии и злословене зад гърба, детската любов не се купува с пари, нали капитане?!

Злобата, завистта и егото ви ще ви погубят!", написа съпругата на Тодор Неделев.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    0 0 Отговор
    капитана на фк "Ботев"- Пловдив – Тодор Неделев

    13:52 08.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Спортист

    1 0 Отговор
    Този спортист/казвам спортист/ защото за другия спорт не става. Ако имаме памет за всички наши поне добри футболисти този не може да се сравнява с нито един от тях. А за легендите няма никакъв шанс. Така че да не се напъва неговата жена да го защитава,а да вземе и да се информира поне малко. Съжалявам но истината не може да бъде друга,показатели са участията и резултатите му навсякъде. Само с екипи не става....трябва мозък и талант поне малко.

    13:56 08.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ