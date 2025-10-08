Анита Терзийска скочи в защита на Тодор Неделев: „Платени публикации и клевети се сипят срещу него“

Вълна от подкрепа заля капитана на Ботев Пловдив – Тодор Неделев, след като съпругата му Анита Терзийска публично се противопостави на опитите за очерняне на името му. В социалните мрежи тя изрази възмущението си от разпространяваните злонамерени материали и платени статии, насочени срещу футболиста.

Анита не остана безучастна към негативната кампания, която се води срещу Неделев. С емоционален пост тя публикува колаж, съчетаващ снимки на любимия ѝ с екипите на Ботев Пловдив, Лудогорец и националния отбор на България. Към кадрите Терзийска добави остър коментар, с който разобличи опитите за манипулация на общественото мнение чрез злословене и тенденциозни публикации.

"Колкото и да се опитват някои хора да очернят този човек с платени статии и злословене зад гърба, детската любов не се купува с пари, нали капитане?!

Злобата, завистта и егото ви ще ви погубят!", написа съпругата на Тодор Неделев.