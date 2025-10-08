Спартак (Варна) кани привържениците си на открита дискусия за бъдещето на клуба

Ръководството на Спартак (Варна) отправи официална покана към всички свои фенове за участие в открита среща, посветена на перспективите и развитието на отбора. Събитието ще предостави възможност на запалянковците да изразят мнението си, да зададат въпроси и да споделят идеи относно посоката, в която „соколите“ ще поемат през следващия сезон.

Организаторите подчертават, че диалогът с публиката е от ключово значение за изграждането на стабилна и успешна футболна общност.

Ето съобщението на Спартак Вн:



"Уважаеми фенове на Спартак Варна,



Ръководството и спортно-техническият щаб на клуба Ви канят на открита беседа, която ще се проведе в неделя, 12 октомври, от 14:00 часа в Конферентната зала на CAMPUS 90, на адрес: бул. "Цар Освободител“ 90, 9000 Варна.



Срещата е организирана с цел открит диалог и прозрачност пред всички привърженици на клуба.



В рамките на беседата ще бъдат обсъдени две основни теми:



1. Финансово и административно състояние на клуба – ще бъдат представени детайли относно текущото управление, структурата и начините, по които се случват процесите в клуба. Ще бъде разгледана и актуалната ситуация във връзка с лицензирането и разговорите с Българския футболен съюз (БФС), както и предприетите действия за осигуряване на устойчивото бъдеще на Спартак.



2. Спортно-технически въпроси – ще бъде направен преглед на състоянието на отбора, представянето до момента, както и актуална информация относно контузии, подготовка и бъдещи цели.



Каним всички фенове на Спартак, които обичат и подкрепят клуба, да присъстват и да се включат в разговора.



Вашето мнение е важно – заедно градим бъдещето на Спартак!"