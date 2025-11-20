Животът няма цвят: Нека помогнем на Юлиана Илиева в битката й

Силно послание отправиха от ръководството на футболния клуб ЦСКА към всички свои фенове и съмишленици. Клубът се обедини около каузата да подкрепи Юлиана Илиева – близък човек на един от служителите на „червеното“ семейство, която се изправя пред тежко изпитание.

Юлиана Илиева се нуждае от спешна помощ, след като ѝ е поставена диагнозата хроничен гломерулонефрит – сериозно бъбречно заболяване, което застрашава живота ѝ.

В този труден момент, ЦСКА призовава всички свои привърженици да се включат в благородната инициатива и да окажат подкрепа на Юлиана в нейната борба.

Ето какво написаха от ЦСКА:

„Армейци,

Силата на ЦСКА е в нашето единство. Ние сме заедно и в добри, и в лоши моменти. Нашият клуб е велик, защото носи надежда и сбъдва мечти!

Семейството на един истински армеец има нужда от нашата подкрепа. Нека всеки, който има възможност, да подкрепи Юлиана в борбата ѝ за живот. Нека да ѝ подадем ръка и да ѝ помогнем да спечели най-важната битка, за да остане близо до децата си!“.

Ето какво пише в кампанията на Юлияна в дарителската платформа PavelAndreev.BG :

Помогнете ми да остана майка за децата си...

Здравейте, мили хора.

Казвам се Юлиана Илиева, на 45 години от с. Доганово, общ. Елин Пелин. Аз съм самотна майка на три прекрасни деца и днес Ви пиша с последната надежда, която ми остава.

По време на третата ми бременност през 2021 г. развих тежка прееклампсия. Оттогава бъбреците ми започнаха да отказват. След биопсия получих диагноза хроничен гломерулонефрит. Лечението с кортикостероиди не успя да спре влошаването и креатининът ми достигна 840. Днес живея благодарение на хемодиализа.

В момент, в който изгубвах всяка надежда, бившият ми съпруг сам пожела да стане мой донор.

Но в България трансплантацията е невъзможна, защото не сме женени и не живеем заедно. Единственият шанс е операция в Турция сума, е непосилна за моето семейство.

Всеки ден се боря, за да остана до децата си. Да ги виждам как растат. Да им бъда опора, майка… живот.

Моля Ви от сърце помогнете ми да имам шанс за бъдеще.

Благодаря на всеки, който подаде ръка. Вашата доброта може да спаси не просто един живот, а цял един свят света на моите деца.

Може да дарите с карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut

https://pavelandreev.org/campai…/transplantatsiya-za-yuliana

Банка:Allianz Bank

IBAN:BG43BUIN95611000740296

BIC:BUINBGSF

Получател:

Фондация Павел Андреев

Основание:

Юлиана Илиева

Включете се в онлайн базара на платформата

https://www.facebook.com/groups/pavelandreevbggroup/?ref=share

Последвайте ни и в Instagram

https://www.instagram.com/pavelandreevorg