Мохамед Салах изведе Египет до Мондиал 2026

Националният отбор на Египет си осигури място на Световното първенство по футбол през 2026 година, след победа с 3:0 срещу Джибути. Благодарение на блестящото представяне на звездата Мохамед Салах, „фараоните“ вече са недостижими на върха в Група А, където водят с пет точки преднина пред Буркина Фасо.

Още в началото на решаващия двубой Ибрахим Адел откри резултата в осмата минута, а само шест минути по-късно Салах удвои аванса на Египет. Капитанът на тима и нападател на Ливърпул затвърди успеха с трето попадение малко преди последния съдийски сигнал, с което оформи крайното 3:0 и подпечата визата за Мондиала.

С този успех Египет се присъединява към другите африкански представители – Мароко и Тунис, които също си осигуриха участие на световната сцена.

Гана е на крачка от класиране, след като води с три точки пред Мадагаскар в Група I и има солидна голова разлика. Кабо Верде също е на прага на историческо постижение, като само една победа ги дели от финалите.

Списъкът с участници на Мондиал 2026 вече се запълва: домакините САЩ, Канада и Мексико са с гарантирани места, а от Азия ще видим Австралия, Иран, Япония, Южна Корея, както и дебютантите Йордания и Узбекистан. Южна Америка ще бъде представена от традиционните сили Аржентина, Бразилия, Колумбия, Еквадор, Парагвай и Уругвай, докато Нова Зеландия отново ще защитава честта на Океания.