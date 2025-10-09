Новини
Спорт »
Световен футбол »
Мохамед Салах изведе Египет до Мондиал 2026

Мохамед Салах изведе Египет до Мондиал 2026

9 Октомври, 2025 07:16 897 2

  • египет -
  • световното първенство по футбол-
  • 2026-
  • джибути-
  • мохамед салах-
  • буркина фасо-
  • сащ-
  • канада -
  • мексико

Списъкът с участници на първенството вече се запълва

Мохамед Салах изведе Египет до Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националният отбор на Египет си осигури място на Световното първенство по футбол през 2026 година, след победа с 3:0 срещу Джибути. Благодарение на блестящото представяне на звездата Мохамед Салах, „фараоните“ вече са недостижими на върха в Група А, където водят с пет точки преднина пред Буркина Фасо.

Още в началото на решаващия двубой Ибрахим Адел откри резултата в осмата минута, а само шест минути по-късно Салах удвои аванса на Египет. Капитанът на тима и нападател на Ливърпул затвърди успеха с трето попадение малко преди последния съдийски сигнал, с което оформи крайното 3:0 и подпечата визата за Мондиала.

С този успех Египет се присъединява към другите африкански представители – Мароко и Тунис, които също си осигуриха участие на световната сцена.

Гана е на крачка от класиране, след като води с три точки пред Мадагаскар в Група I и има солидна голова разлика. Кабо Верде също е на прага на историческо постижение, като само една победа ги дели от финалите.

Списъкът с участници на Мондиал 2026 вече се запълва: домакините САЩ, Канада и Мексико са с гарантирани места, а от Азия ще видим Австралия, Иран, Япония, Южна Корея, както и дебютантите Йордания и Узбекистан. Южна Америка ще бъде представена от традиционните сили Аржентина, Бразилия, Колумбия, Еквадор, Парагвай и Уругвай, докато Нова Зеландия отново ще защитава честта на Океания.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Готин Джендър

    1 0 Отговор
    Е това е истински мъж. Арабски жребец с карамелен загар!

    07:40 09.10.2025

  • 2 Гост

    0 1 Отговор
    Ееее, язък за Джибути! А миналата година бяха финалист в Северна Америка! Тцъ, тцъ, тцъ....

    07:55 09.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ